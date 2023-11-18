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娛樂
2023-11-18 19:30:18

萬千星輝賀台慶｜天王級人馬驚喜現身 網民憑剪影得出結果

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萬千星輝賀台慶｜天王級人馬驚喜現身 網民憑剪影得出結果

東張女神化身Barbie苦練柔軟度 。

《萬千星輝賀台慶》將於明晚（19日）舉行，集合超過200位藝人傾力獻技與觀眾歡渡大日子。今年台慶為秉承「留住初心 繼續創新」精神，除18位大會司儀汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊、麥美恩、Patrick Sir（林溥來）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈、莊子璇、吳兆麟、彭家賢、何沛珈、林正峰及潘靜文以「跨越三代」形式合作主持外，九大表演項目亦以「初心」及「傳承」為主題，包括大都會式歌舞表演Opening、「大笪地好聲音」、「中年福祿壽」、「給十年後的我」、「聲sing夢裡人」、「亞洲超星團·熱身召集」、「舞動鼓樂齊飛揚」、「打電話賀台慶」及「網絡神曲Nancy Dance」。 

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「中年福祿壽」有王祖藍、阮兆祥、李思捷。

「中年福祿壽」有王祖藍、阮兆祥、李思捷。

除了司儀陣容及表演項目，每年台慶最矚目部分還有重量級嘉賓陣容，以及送出獎金and獎品的壓軸抽獎環節。先說嘉賓陣容，除了先前官方宣傳片公布的特別嘉賓尹光及陳慧嫻，據知還有三位重量級嘉賓驚喜亮相台慶盛典，其中一位天王級人馬會驚喜現身Opening、圍繞大會主題大談「初心」以及在無綫的成長故事！雖然無綫至今尚未正式公布天王人選，但據知這位天王亮相56周年台慶別具意義，皆因無綫是他踏上天王之路的起步點，曾為無綫拍過不少家傳戶曉經典劇集的他，還曾多次踏上無綫大型綜藝節目舞台，絕對是陪伴無綫及家庭觀眾成長的重要人物。而無綫在社交網上載了剪影照，網民紛紛留言競猜是鄭伊健、周潤發，但最多人估是鄭少秋。

 

無綫在社交網上載了天王級嘉賓剪影照。

無綫在社交網上載了天王級嘉賓剪影照。

至於Opening環節絕不馬虎，製作組專誠打造了大都會式的五光十色舞台，出動接近百名藝人進行不同類型表演，更有「東張女神」主理的Barbie Show等。另外，在無綫電視服務逾五十年的汪明荃，將夥拍老戲骨姜大衞，以螢幕CP形式帶領27對經典及近年全新組合的螢幕CP亮相，壓軸登場的則是深受觀眾喜愛的老友記胡楓及羅蘭。大會日前還曝光了「東張女神」的排練片段，同為港姐出身的何沛珈及王嘉慧不約而同施展軟骨功，身形弗爆的何沛珈單是熱身階段已大晒一字馬。

《萬千星輝賀台慶》「大笪地好聲音」項目排練探班

《萬千星輝賀台慶》「大笪地好聲音」項目排練探班

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