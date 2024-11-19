萬千星輝賀台慶｜廖偉雄重返娘家賀台慶感觸落淚 燦神激動促政府助演藝界

《萬千星輝賀台慶》今晚(19日)在電視城舉行，為慶祝無綫踏入57周年台慶，今年的主題是「同一家人，與你前行」，TVB特別邀請不少昔日「親生仔女」回歸助慶，「燦神」廖偉雄今晚也有「返嚟一齊玩」！
久未露面的廖偉雄接受傳媒訪問，他表示上幾個月曾回港，但每次返香港都逗留很短時間：「返親嚟香港好快就走，因為依家主要工作都係響國內同埋馬來西亞，所以停留香港嘅時間都比較短，但係依家籌備飲食嘅店舖，我一定會返嚟香港,嘅，因為香港係我嘅家。」自言可以回來支持台慶是個光榮。
廖偉雄眼濕濕表示今日相當開心，他補充：「其實好開心，能夠返到嚟呢度同大家見面，更加重要係返到嚟呢度，所得到所擁有嘅一切，TVB俾我好多，所以好感恩。」跟住開始抹眼淚，自稱自己感情太豐富。被問到當年一起共事得老友是否仍效力TVB，他答：：「當年好多老友死得嘅死喇，哈哈哈，仲有好多未死，仲有好多喺度嘅，見番好多老友。」燦神透露疫情期間曾四度中招，他稱：「四次後有個後遺症，後遺症係左邊腦透唔到氣。」目前，他很注重腸道健康飲食。燦神還有感而發，希望香港政府不要浪費香港演藝事業傳統及人才：「因為過往香港能夠在東南亞、全世界，都知道有得食油炸鬼、食豬腸粉，都有人知道有人去食，仲有人來香港睇呢片邊個喺呢度拍過戲，希望香港政府大力投資呢樣嘢，幫助我哋令到香港嘅演藝事業，將香港旅遊、香港文化，更帶上一層樓，這是作為一個演藝工作者衷心祝願嘅一件事」認為競爭對手越來越多，包括韓國演藝圈掘起，所以不要浪費香港獨有本錢：「呢個係香港嘅財富，如果你咁樣浪費財富你係傻嘅！」情緒相當激動。