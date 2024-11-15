萬千星輝賀台慶︱林峯落實任壓軸嘉賓 汪明荃玩回憶殺：帶大家去我嘅少女時代

一年一度盛事《萬千星輝賀台慶》將於11月19日晚假將軍澳電視廣播城隆重舉行。為慶祝無綫踏入57周年台慶，今年主題是「同一家人，與你前行」，邀請了接近300位合約藝人及昔日無綫藝人好友雲集電視廣播城「回家」助慶， 就連每年焦點—台慶壓軸表演嘉賓，也落實為無綫藝員訓練班出身的林峯！

日前，無綫官網tvb.com推出競猜甫，以「古裝剪影」邀請網民「猜猜我是誰」，結果引發競猜潮，網民先後列出五大「嫌疑」壓軸嘉賓，當中呼聲最高的除了林峯，還有周星馳、吳卓羲等。對於今年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣勁升的林峯「回家」表演賀台慶，網民反應熱烈！昨晚tvb.com甫公布壓軸嘉賓真身，網民即紛紛踴躍留言，除大讚林峯「飲水思源」，還應tvb.com小編要求點歌，截至今早11點，網民心水歌單包括《我又戀愛了》、《愛不疚》、《如果時間來到》、《反話》、《忘記傷害》、《愛在記憶中找你》、《幼稚完》及《愛在三千的宇宙》，而最多網民想聽的林峯經典金曲是《愛在記憶中找你》，緊隨其後的是《愛不疚》，有網民更與小編大玩林峯金曲歌詞接龍，場面熱鬧。