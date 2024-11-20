萬千星輝賀台慶｜相隔兩年再推台慶劇 周嘉洛狂食波餅最開心

《萬千星輝賀台慶》於今晚(19日)在電視城舉行，今年的主題是「同一家人，與你前行」。已經沒有兩年出現的台慶劇再次上演，由周嘉洛、吳偉豪、林秀怡、鄧智堅、焦浩軒等主演。故事由周嘉洛扮演的「阿樂」過生日開始，他家中的公仔、電視、雪櫃、按摩椅等全部識講嘢。

周嘉洛先獲戴祖儀用手夾實他的手，大吃波餅。其後他坐到林秀怡化身的按摩椅，林秀怡就表示要啟動「洗面奶」模式，畫面見到他的頭在林秀怡潛建的上圍擰來擰去，林秀怡之後再扮聲表示可以洗埋下面，來個「腳底按摩」，但她就讀成「雀仔按摩」。吵鬧完一輪後，嘉洛稱要食蛋糕吹蠟燭，吳偉豪、戴祖儀等輪流說出自己對主人的願望，之後周嘉洛就許願希望可以電視節目入面的人可以跟他過生日，並謂不想自己一個人過生日。

此時，《流行都市》多位主持，《東張西望》女神、《愛．回家之開心速遞》演員、《香港小姐》、《J Music》輪住出場，吳啟華以程志美醫生造型現身出場，馬國明就再次扮《降魔的》的小馬，黎耀祥則以「柴十九」的造型出現，順道宣傳《巾幗梟雄之懸崖》。最後壓軸由《真情》的「叉燒炳」劉丹、「好姨」薛家燕出場。不過，當嘉洛大叫「Dodo姐」時，不少網民以為Do姐會驚喜現身，但原來只是他隨口講而已。