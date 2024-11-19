萬千星輝賀台慶｜福祿壽抽盡何太Baby face水 幫汪明荃sell演唱會搞錯日子？

《萬千星輝賀台慶》於今晚(19日)在電視城舉行，今年的主題是「同一家人，與你前行」。率先打頭陣的表演節目是「福祿壽年度娛樂風雲人物」，先由阮兆祥帶同「LOONG9」三位香港成員冼靖峰、王奕斌、文佐匡自抽，之後TVB再玩AI，將王祖藍的面融入汪明荃近日的新歌及台慶宣傳片。

其後王祖藍再穿上阿姐在《Make my day》的連身裙化身成Pizza姐唱歌，他更不忘為阿姐的個唱宣傳，王祖藍拿出演唱會飛表示「呢個Liza邊夠呢個Lisa好睇」，但上面門票日子就印了今日日期，而非汪阿姐開騷的日子。阿姐笑說︰「喂！寫錯喎！」