萬千星輝賀台慶｜紅地毯直擊！馮盈盈邵初真空對撼 東張女神鄧凱文魏韻芝倒奶迎戰(多圖)

《萬千星輝賀台慶》於今晚(19日)在電視城舉行，多位藝人於傍晚亮相紅地毯，這個一向都是女星爭艷鬥麗的環節，不少女星已率先預告自己的戰衣非常犀利，勢必令觀眾嘩一聲。其中東張女神鄧凱文在紅地毯環節開始前被捕獲，她穿上deep V晚裝，谷出湯碗胸。過去一班東張女神的打扮是紅地毯焦點，相信一陣全隊會「傾奶」而出。
紅地毯環節由王鎮泉、潘盈慧主持，大會安排多位男藝人率先登場，包括孔德賢、涂毓麟、林正鋒、丁子朗、朱敏瀚、阮浩棕、王奕斌、文佐匡等等。
鄧英敏與葉尚華代表EYT出席台慶活動，接著再有譚玉瑛、李家鼎、謝雪心及魯振順出場。其後再安排黃美琪、鄧伊婷、鍾晴、阮嘉敏、羅毓儀、鄺潔楹、林凱恩等出場，全都谷胸上陣。
馮盈盈交叉開胸露南半球
馮盈盈一向是紅地毯的焦點，她的造型永遠都令人大有驚喜，今年她以高叉開胸露背晚出場，露半南半球，完全真空上陣，就連王鎮泉亦不禁講句犀利！
與她出場的都是港姐冠軍，包括謝嘉怡、黃嘉雯、莊子璇，儘管幾位谷到盡都不及馮盈盈。其後出場的陳楨怡、王怡然、梁嘉莹、王菲、梁凱晴，當中陳楨怡亦力谷上圍兼大晒美腿。梁超怡與王汛文亦賣大包，非常有睇頭。
邵初兩條布遮兩點
其後大會請出《愛．回家之開心速遞》一眾演員出場，邵初同樣真空上陣，胸前僅由兩條布遮住重要位置。車婉婉亦都不弱，側面全see through，楊懿德也大方晒事業線。
張馳豪騷胸半露
紅地毯現場一片波濤胸湧，男士之中就有張馳豪及何廣沛有睇頭，他們都穿上西裝外套，騷出心口，但論睇頭就以張馳豪最勁，胸肌盡現，而且更可看到部份腹骨肌，為男士爭一口氣。