萬千星輝賀台慶｜蕭正楠不想再提流產 只肯說翠如心情大好 預產期肯定明年(有片)

黃翠如早前宣布懷孕，缺席《台慶》活動，其夫蕭正楠今日行紅地氈時，則成為追訪對象，他說：「翠如通知我有BB時當然好高興，不過心情就好忐忑，因為經過上次(流產)事件，所以之前翠如被傳媒朋友影到個肚很大，都不公開就是這原因。」

問蕭正楠太太流產是何時，他說：「太詳細就不想說，總之當時非常傷心，我們都用了很長時間，從事件中行出來。」他又指，雙方家長都不知翠如懷孕，因為怕BB小氣。至於BB的性別，「不如留個秘密給我們兩夫妻，遲些再跟大家說，我們想留到最後一刻才公布，我們家長都不知，雖然他們又猜估，但我們都很選擇忍口。」