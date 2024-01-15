萬千星輝頒獎典禮2023完整得獎名單及賽果｜佘詩曼榮登三料視后 《新聞女王》獲頒最佳劇集 陳豪相隔16年再奪視帝

年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》今晚(14日)晚上8點假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。(TVB)早前公布各獎項最後10強提名名單，《新聞女王》、《破毒強人》、《隱形戰隊》等一眾劇集演員上榜成為準視帝視后，到底誰會成為新一屆的視帝、視后？

萬千星輝頒獎典禮2023｜佘詩曼奪最佳女主角 佘詩曼憑《新聞女王》中飾演「Man姐」，繼馬來西亞最喜愛TVB女主角及大灣區最喜愛TVB女主角後，再囊括最佳女主角，成為三料視后。此外，《新聞女王》亦獲頒最佳劇集。

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萬千星輝頒獎典禮2023｜陳豪奪最佳男主角 陳豪憑《破毒強人》奪得最佳男主角，由太太陳茵媺(Aimee)身手頒發，Aimee更感動得哭成淚人，場面感人。

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萬千星輝頒獎典禮2023｜佘詩曼奪大灣區最喜愛TVB女主角 TVB昔日小生羅嘉良和林保怡擔任頒獎嘉賓，負責揭曉「大灣區最喜愛TVB劇集」、「大灣區最喜愛TVB男主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」等，《新聞女王》以大熱姿態再獲殊榮，獲頒「大灣區最喜愛TVB劇集」，而「Man姐」佘詩曼毫無懸念勇奪「大灣區最喜愛TVB女主角」。

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萬千星輝頒獎典禮2023｜《新聞女王》馬明阿佘包辦馬來西亞最喜愛TVB男女主角 大會請來胡楓與馬來西亞女神林明禎擔任頒獎嘉賓。兩人一口氣公布各獎項，較受注目的「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，分別由《新聞女王》的馬國明與佘詩曼包辦。

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萬千星輝頒獎典禮2023｜馬貫東劉穎鏇奪飛躍藝員 大會頒獎「飛躍進步男、女藝員」，此獎一直競爭非常激烈，最終「男飛躍」由提名多次的馬貫東大熱獲獎。至於「女飛躍」得主則是劉穎鏇。

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萬千星輝頒獎典禮2023｜林子善獲頒最佳男配角 「最佳男配角」5強分別是《香港人在北京》吳業坤、《破毒強人》何廣沛、《破毒強人》馬貫東、《新聞女王》鄧智堅、《隱形戰隊》林子善，結果由林子善憑《隱形戰隊》勝出。他上台前獲好兄弟馬國明上前恭喜，陳山聰肉緊地將他抱起，而劉佩玥更表現激動，一度掩面落淚，林子善亦興奮爆喊。

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萬千星輝頒獎典禮2023｜高海寧奪女配角獎 大會率先頒獎「最佳女配角」，請來譚耀文及姜皓文擔任頒獎嘉賓。譚耀文一上台就大叫非常掛住TVB，隨後二人讀出候選名單，結果由高海寧憑《新聞女王》大熱勝出。

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萬千星輝頒獎典禮2023得獎名單 最佳劇集 《新聞女王》 最佳女主角 佘詩曼《新聞女王》 最佳男主角 陳豪《破毒強人》 最佳女配角 高海寧《新聞女王》 最佳男配角 林子善《隱形戰隊》 最佳綜藝節目 《中年好聲音》 最佳資訊及專題節目 《無窮之路III-無垠之疆》 最佳男主持 周奕瑋 最佳女主持 麥美恩 飛躍進步男藝員 馬貫東 飛躍進步女藝員 劉穎鏇 最佳電視歌曲 Crystal Clear《新聞女王》 最具潛質新人 游嘉欣 鍾柔美 冼靖峰 古佩玲 炎明熹 馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目 《隨懿深度行》 馬來西亞最喜愛TVB劇集 《隱形戰隊》 馬來西亞最喜愛TVB男主角 馬國明《新聞女王》 馬來西亞最喜愛TVB女主角 佘詩曼《新聞女王》 大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目 《獎門人感謝祭系列》 大灣區最喜愛TVB劇集 《新聞女王》 大灣區最喜愛TVB男主角 黃宗澤《廉政狙擊》 大灣區最喜愛TVB女主角 佘詩曼《新聞女王》 專業精神獎 《東張西望》團隊 萬千星輝榮譽大獎 袁志偉

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今年13個獎項包括 : 「最佳劇集」 「最佳男主角」 「最佳女主角」 「最佳男配角」 「最佳女配角」 「最佳綜藝節目」 「最佳資訊及專題節目」 「最佳男主持」 「最佳女主持」 「飛躍進步男藝員」 「飛躍進步女藝員」 「最佳電視歌曲」 「最具潛質新人」 獎項將由觀眾、TVB全台職藝員及大會評委會聯合選出最後得獎結果。各獎項投票已在2024年1月7日(星期日)截止。

萬千星輝頒獎典禮2023｜「最具潛質新人」21人入圍 「最具潛質新人」完整入圍名單： 蔡景行 馮子亮 馮皓揚 林智樂 文佐匡 吳兆麟 冼靖峰 施焯日 涂毓麟 黃星綽 黃奕斌 區明妙 陳懿德 莊子璇 鍾柔美 古佩玲 潘靜文 游嘉欣 炎明熹 姚焯菲 詹天文 TVB今年特別新設「最具潛質新人」獎項，只有25歲或以下才有資格入圍。今年一共有21位候選人，當中以炎明熹的人氣和曝光率最高，當然呼聲亦最高。 其餘入圍的包括After Class的其餘3位成員17歲Chantel姚焯菲、16歲Yumi鍾柔美和17歲Windy詹天文，還有21歲應屆港姐冠軍莊子璇、22歲「御用學生妹」Miumiu區明妙及25歲《亞洲超星團》Archie冼靖峰等等。

萬千星輝頒獎典禮2023｜大灣區視帝10強名單 單立文 《愛·回家之開心速遞》

陳山聰 《隱形戰隊》

張振朗 《靈戲逼人》

陳 豪 《破毒強人》

蕭正楠 《破毒強人》

周嘉洛 《寵愛Pet Pet》

何廣沛 《你好，我的大夫》

陳展鵬 《香港人在北京》

黃宗澤 《疊影狙擊》

馬國明 《新聞女王》 陳豪在《破毒強人》及陳山聰在《隱形戰隊》皆有非常出色的演出，相比之下陳山聰或有可能冧莊視帝。不過，同樣參與爭奪視帝寶座的對手還有張振朗，他在《靈氣逼人》中演繹前世今生也很到位。而馬國明雖然憑《新聞女王》出戰，不過劇集始終以女性角色為主，相對比較輸蝕。

萬千星輝頒獎典禮2023｜大灣區視后10強名單 唐詩詠 《隱形戰隊》

劉佩玥 《隱形戰隊》

林夏薇 《法言人》

陳法蓉 《一舞傾城》

姚子羚 《一舞傾城》

龔嘉欣 《靈戲逼人》

胡定欣 《破毒強人》

吳若希 《香港人在北京》

佘詩曼 《新聞女王》

李施嬅 《新聞女王》 佘詩曼和李施嬅均憑《新聞女王》候選視后，不過觀眾目光多半在佘詩曼身上。本來龔嘉欣靠在《靈氣逼人》演癡情女鬼的出色表現足以坐上視后寶座，可惜年尾殺出《新聞女王》一下子將視后之爭推上另一個高峰。