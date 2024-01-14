萬千星輝頒獎典禮2023｜佘詩曼憑《新聞女王》成三地視后兼TVB首位三屆視后

《萬千星輝頒獎典禮2023》於今晚8時在澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。「最佳女主角」由林峯及楊茜堯一齊頒發，林峯在台上睇好楊茜堯有望憑新劇角逐明年的視后，林峯就不忘hard sell明天(15日)出新歌。當宣讀得獎者名字時，楊茜堯表示自己有老花，令全場笑爆。

「最佳女主角」由佘詩曼憑《新聞女王》的「Man姐」一角大熱奪得。佘詩曼亦成為TVB史上首位三屆視后，加上她早前已獲頒大馬及大灣區視后，成為三料視后。佘詩曼說︰「一不離二，二不離三通常都唔係好嘢，但今日證實係好嘢！係大家努力，多謝鍾澍佳，遇到『Man姐』，亦好開心可以遇到好多演員，你哋俾咗好多好好回憶我，亦都希望未來有更加多嘅戲比大家可以返屋企追劇，亦都好多謝我媽咪！」

佘詩曼初出道時，演技飽受批評，之後憑《十月初五的月光》飾演「祝君好」首奪「我最喜愛的電視角色」。2006年，她在《鳳凰四重奏》一人分飾四角贏得第一個視后寶座。2014年她憑《使徒行者》的「釘姐」連奪《萬千星輝頒獎典禮2014》的「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」、《星和無綫電視大獎2014》「我最愛TVB女主角」和「我最愛TVB電視女角色」、《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014》「最喜愛TVB女主角」和「最喜愛TVB電視角色」。