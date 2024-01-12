萬千星輝頒獎典禮2023｜佘詩曼積極協調出席後日頒獎禮 高海寧憑《新聞女王》爭女配惡鬥傅嘉莉

無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日（周日）晚上8點假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，翡翠台屆時將同步進行直播。大會今日（12日）繼續向外發布最後兩個組別的十強官方場刊照，分別是「最佳女主角」及「最佳女配角」。 先說視后候選人，相隔多年重返TVB為台慶劇《新聞女王》擔正女主角的佘詩曼，在劇集播出期間聲勢銳不可擋，被指演技直達教科書級數之餘，更獲讚「連眉毛都有戲」。在早前無綫官方社交平台專頁公布的「女主角」10強名單中，佘詩曼吸Like度勢如破竹，以超過三倍Like數拋離第二名的李施嬅，不過李施嬅的潛力亦不容忽視，她自《金宵大廈》系列後演技備受肯定，在《新聞女王》中再下一城展現實力，當中最令人深刻場口除了在「家妍」山上崩潰痛哭，其專業的主播Look及主播Tone亦贏盡熱話。至於排名第三的，則為憑《破毒強人》打入10強的胡定欣。

自公布10強名單後，外間一直將焦點放在阿佘會否出席頒獎禮上。昨晚，無綫娛樂新聞台主播王鎮泉在劇集《旁觀者》宣傳活動上訪問了《新聞女王》總監製之一的鍾澍佳，他透露阿佘正積極協調趕赴頒獎禮現場，更希望劇集台前幕後均能同時赴會，他稱：「阿佘應該（會過去澳門嗰邊），因為13日我同阿佘都會喺北京出席活動，然後14日我會同佢一齊去澳門。」 至於女配角方面亦競爭激烈，憑《新聞女王》人氣急升的高海寧，所吸Like數亦拋離第二名及第三名的傅嘉莉及劉穎鏇。不過傅嘉莉及劉穎鏇的潛力亦不容忽視，二人在《香港人在北京》及《隱形戰隊》中均有亮眼演出，前者在劇中模仿莫文蔚引發連番熱話，而劉穎鏇的「最強Body」更成為了其標誌。除了前三名，第四名亦值得留意，就是僅以兩票之差排名劉穎鏇之後的王敏奕，2023年是王敏奕的豐收年，除了憑《新聞女王》劉艷一角贏盡焦點，在《旁觀者》中的演技亦大獲好評，更獲封劇集MVP。