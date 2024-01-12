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娛樂
2024-01-12 14:16:30

萬千星輝頒獎典禮2023｜佘詩曼積極協調出席後日頒獎禮 高海寧憑《新聞女王》爭女配惡鬥傅嘉莉

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最佳女主角候選人的官方大合照。

最佳女主角候選人的官方大合照。

無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》將於114日（周日）晚上8點假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，翡翠台屆時將同步進行直播。大會今日（12日）繼續向外發布最後兩個組別的十強官方場刊照，分別是「最佳女主角」及「最佳女配角」。

先說視后候選人，相隔多年重返TVB為台慶劇《新聞女王》擔正女主角的佘詩曼，在劇集播出期間聲勢銳不可擋，被指演技直達教科書級數之餘，更獲讚「連眉毛都有戲」。在早前無綫官方社交平台專頁公布的「女主角」10強名單中，佘詩曼吸Like度勢如破竹，以超過三倍Like數拋離第二名的李施嬅，不過李施嬅的潛力亦不容忽視，她自《金宵大廈》系列後演技備受肯定，在《新聞女王》中再下一城展現實力，當中最令人深刻場口除了在「家妍」山上崩潰痛哭，其專業的主播Look及主播Tone亦贏盡熱話。至於排名第三的，則為憑《破毒強人》打入10強的胡定欣。

鍾澍佳透露佘詩曼積極協調出席頒獎禮。 女主角候選人：吳若希 女主角候選人：李佳芯 女主角候選人：李施嬅 女主角候選人：林夏薇 女主角候選人：胡定欣 女主角候選人：陳茵薇 女主角候選人：劉佩玥 女主角候選人：蔡思貝 女主角候選人：龔嘉欣

自公布10強名單後，外間一直將焦點放在阿佘會否出席頒獎禮上。昨晚，無綫娛樂新聞台主播王鎮泉在劇集《旁觀者》宣傳活動上訪問了《新聞女王》總監製之一的鍾澍佳，他透露阿佘正積極協調趕赴頒獎禮現場，更希望劇集台前幕後均能同時赴會，他稱：「阿佘應該（會過去澳門嗰邊），因為13日我同阿佘都會喺北京出席活動，然後14日我會同佢一齊去澳門。」

至於女配角方面亦競爭激烈，憑《新聞女王》人氣急升的高海寧，所吸Like數亦拋離第二名及第三名的傅嘉莉及劉穎鏇。不過傅嘉莉及劉穎鏇的潛力亦不容忽視，二人在《香港人在北京》及《隱形戰隊》中均有亮眼演出，前者在劇中模仿莫文蔚引發連番熱話，而劉穎鏇的「最強Body」更成為了其標誌。除了前三名，第四名亦值得留意，就是僅以兩票之差排名劉穎鏇之後的王敏奕，2023年是王敏奕的豐收年，除了憑《新聞女王》劉艷一角贏盡焦點，在《旁觀者》中的演技亦大獲好評，更獲封劇集MVP。

最佳女配角的官方大合照。 最佳女配角：王敏奕 最佳女配角：何依婷 最佳女配角：高海寧 最佳女配角：郭栢妍 最佳女配角：陳星妤 最佳女配角：傅嘉莉 最佳女配角：劉佩玥 最佳女配角：劉穎鏇 最佳女配角：蔣祖曼 最佳女配角：戴祖儀

無綫娛樂新聞台日前走訪了「最佳女主角」及「最佳女配角」官方場刊照拍攝現場，穿靚靚影相的蔡思貝與林夏薇，對於能夠入圍已感到很開心榮幸，林夏薇更搞笑地指入圍當贏，並高呼「我太鍾意佘詩曼」，並說：「我真係好鍾意佢，我希望佢攞。」思貝則坦言今年最大突破是入圍最佳女主持：「因為被稱上專業主持我覺得係唔容易，你（指訪問她的王鎮泉）都係唔容易，我真係好respect你哋，因為好多都要臨場發揮。」有趣的是，今屆女配角105名都同時有份角逐「女飛躍」，分別是傅嘉莉、劉穎鏇、何依婷、王敏奕及戴祖儀，五人亦均有現身場刊照拍攝現場，傅嘉莉事前透露價值6位數的女配角戰衣，看上去不但高貴大方，手工及設計亦相當特別，讓人更期待其頒獎禮正日的衣著。同樣熱門的劉穎鏇，亦笑言有為戰衣苦惱中：「仲籌備緊，希望都諗到啲特別啲，希望係以前未着過嘅Style同顏色。」五人之中，以何依婷最搞笑，她透露因為1月頭要飛往外地滑雪，故還未找到時間準備戰衣，更笑言：「滑到最後一日先出席頒獎典禮。」

角逐最佳女配角的何依婷，拍攝官方場刊照。 無綫娛樂新聞台直擊官方場刊照拍攝現場。 林夏薇對於能夠入圍已感到很開心榮幸。 劉穎鏇現身場刊照拍攝現場。
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