萬千星輝頒獎典禮2023｜傅嘉莉六位數字戰衣上陣 陳楨怡超低胸「透視腰」成功搶焦

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日（周日）晚上8點假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，翡翠台屆時將同步進行直播。大會今日（10日）起陸續向外發布各獎項十強及「最具潛質新人」候選人官方場刊照，今日發布的分別是「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」十強及「最具潛質新人」21名入圍者。 「最佳女主持」場刊照︰

在五個組合中，以「女飛躍」大合照最為搶焦，當中除了戴祖儀及傅嘉莉以V領晚裝上陣兼鬥晒美腿外，陳楨怡的低胸透視露腰裝亦別具美感。另由於「最具潛質新人」入圍藝人較多，大會將21名入圍者分成三個組別，當中成功突圍而出的除了有鍾柔美超特別的「鈕扣裙」，還有區明妙的Shocking Pink大蝴蝶裙。 有份入圍新增獎項「最具潛質新人」的四大潛質小花區明妙、姚焯菲、詹天文、鍾柔美先後著靚靚現身拍攝場刊照，當中以腳踏超高高踭鞋的區明妙最為搶焦，坦言又凍又緊張的她拍照期間一度Kick一Kick，幸好有驚無險，區明妙說：「今日特別凍，又要著咁高高踭鞋，所以好緊張，頭先都企唔穩。」至於詹天文則感激粉絲落足力支持：「好感動，佢哋凌晨時分都仲投緊票。」憑《亞洲超星團》人氣攀升不少的黃星綽及文佐匡不約而同透露透過參與《超星團》節目拍攝經歷很多兼成長不少。「東張女神」陳懿德則選擇以搞笑的「自爆年齡系列」路線拉票：「其他參賽者細過我好多，我尾班車，希望大家可以投票畀我支持吓。」 「最具潛質新人」 場刊照︰

至於每年均競爭激烈的「男飛躍」及「女飛躍」，今年話題候選人非憑《香港人在北京》贏盡人氣的傅嘉莉及戴祖儀莫屬。同時提名「女飛躍」及「女配角」的傅嘉莉及戴祖儀，前者精心挑選了兩款白色戰衣拍攝場刊，其中一套喱士花款的更價值高達六位數。 傅嘉莉受訪時坦言很喜歡身穿的戰衣：「我都希望今年可以攞埋最佳衣著獎，我到時會著得好閃耀。」戴祖儀則搞笑爆料指遭父親「睇死」：「我絕對冇諗過我會陪跑架，話我會陪跑嗰個係我爸爸咋，今年我覺得有信心嘅，因為《香港人》個角色我自己落咗好多苦功，都好慶幸劇集出街時都獲得咗好評。」 而今年先後憑《廉政狙擊》及《新聞女王》的突破性演出贏盡關注的陳楨怡，透露其實一直有默默受訓為挑戰打女路線做準備：「我一星期有Train兩次劍術，同理古裝通常都有打劍動作，學咗一定有好處。」 「飛躍進步女藝員」場刊照︰

「飛躍進步男藝員」場刊照︰