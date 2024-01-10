萬千星輝頒獎典禮2023｜官方合照炒車 JW麥美恩雙腳冇咗陸浩明劉穎鏇腳掌都出事

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日（周日）晚上8點假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，翡翠台屆時將同步進行直播。大會今日（10日）起陸續向外發布各獎項十強及「最具潛質新人」候選人官方場刊照，今日發布的分別是「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」十強及「最具潛質新人」21名入圍者。

由於多位藝人的工作時間都不同，所以大合照都是以合成的方式製成，但每次大合照都有不少笑料出現。除了退地、燈光及色溫這些常見的問題外，在「最佳女主持」的合照見到麥美恩雙腳離奇消失，相反黃翠如、車婉婉及梁芷珮同樣「站」在陳貝兒及蔡思貝身後，但就成功力保雙腳。

出現同樣問題的還有「飛躍進步女藝員」合照，JW又是不幸地雙腳被消失，劉穎鏇就跟戴祖儀坐的梳化椅重疊，但這張照片值得一讚的是傅嘉莉的靚裙做到透明感，成功透視返地板的圖案。