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娛樂
2024-01-10 17:41:54

萬千星輝頒獎典禮2023｜官方合照炒車 JW麥美恩雙腳冇咗 陸浩明劉穎鏇腳掌都出事

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萬千星輝頒獎典禮

無綫發布官方場刊照，惟JW在這張大合照中，腳都冇埋。

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日(周日)晚上8點假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，翡翠台屆時將同步進行直播。大會今日(10日)起陸續向外發布各獎項十強及「最具潛質新人」候選人官方場刊照，今日發布的分別是「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」十強及「最具潛質新人」21名入圍者。

萬千星輝頒獎典禮

「最佳女主持」合照，麥美恩對腳不見了。

由於多位藝人的工作時間都不同，所以大合照都是以合成的方式製成，但每次大合照都有不少笑料出現。除了退地、燈光及色溫這些常見的問題外，在「最佳女主持」的合照見到麥美恩雙腳離奇消失，相反黃翠如、車婉婉及梁芷珮同樣「站」在陳貝兒及蔡思貝身後，但就成功力保雙腳。

出現同樣問題的還有「飛躍進步女藝員」合照，JW又是不幸地雙腳被消失，劉穎鏇就跟戴祖儀坐的梳化椅重疊，但這張照片值得一讚的是傅嘉莉的靚裙做到透明感，成功透視返地板的圖案。

萬千星輝頒獎典禮

「飛躍進步男藝員」合照

至於「飛躍進步男藝員」合照，阮浩棕的鞋未知是否跟背景「癡地」，同樣唔見對鞋，但不太影響構圖。同樣出現類似問題的落在「最具潛質新人」合照，由於背景的問題，令多位身穿黑色西裝、黑皮鞋的男藝人出現「癡地」，少些眼力亦難以發現他們的下半身。「最佳男主持」的合照就出現陸浩明的腳被櫈腳壓住。

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「最佳男主持」的合照

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