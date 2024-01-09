萬千星輝頒獎典禮2023｜「最佳男、女配角」預測 傅嘉莉神還原《食神》呼聲極高

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於本周日（14日）移師到澳門度假村舉行，日前釋出各獎項最後十強名單，今年將回歸「馬來西亞最喜愛」系列獎項，以及新增「大灣區最喜愛」系列獎項，競爭非常激烈。除咗視帝視后受關注，「最佳男配角」及「最佳女配角」亦備受注視，先為大家預測邊個奪獎勝算最高！

今年度「最佳女配角」10強包括： 《隱形戰隊》劉穎鏇

《一舞傾城》陳星妤

《隱門》劉佩玥

《破毒強人》郭柏妍

《香港人在北京》戴祖儀

《香港人在北京》傅嘉莉

《羅密歐與祝英台》蔣祖曼

《新聞女王》高海寧

《新聞女王》何依婷

《新聞女王》王敏奕

傅嘉莉神還原火雞姐呼聲極高

傅嘉莉神還原《食神》火雞姐呼聲極高 除咗於早前播映完畢嘅《新聞女王》三位演員高海寧、何依婷、王敏奕呼聲較高，劉穎鏇及傅嘉莉亦得到眾多網民表示睇好佢哋。前者被讚打戲演得好，後者傅嘉莉則被指於《香港人在北京》一角入屋，其中一幕神還原電影《食神》火雞姐令人眼前一亮，加上傅嘉莉今年憑《香港人在北京》及《一舞傾城》同時入圍「飛躍進步女藝員」，奪獎機會極高。

「最佳男配角」10強包括： 《新四十二章》鄭子誠

《隱形戰隊》林子善

《法言人》張頴康

《破毒強人》何廣沛

《破毒強人》馬貫東

《你好，我的大夫》吳偉豪

《香港人在北京》吳業坤

《新聞女王》譚俊彥

《新聞女王》鄧智堅

《新聞女王》陳山聰

何廣沛喊戲神演繹令人揪心