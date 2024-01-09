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娛樂
2024-01-09 14:10:30

萬千星輝頒獎典禮2023｜「最佳男、女配角」預測 傅嘉莉神還原《食神》呼聲極高

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萬千星輝頒獎典禮2023｜「最佳男、女配角」預測 傅嘉莉神還原《食神》呼聲極高

萬千星輝頒獎典禮2023｜「最佳男、女配角」預測 傅嘉莉神還原《食神》呼聲極高

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於本周日（14日）移師到澳門度假村舉行，日前釋出各獎項最後十強名單，今年將回歸「馬來西亞最喜愛」系列獎項，以及新增「大灣區最喜愛」系列獎項，競爭非常激烈。除咗視帝視后受關注，「最佳男配角」及「最佳女配角」亦備受注視，先為大家預測邊個奪獎勝算最高！

今年度「最佳女配角」10強包括：

  • 《隱形戰隊》劉穎鏇
  • 《一舞傾城》陳星妤
  • 《隱門》劉佩玥
  • 《破毒強人》郭柏妍
  • 《香港人在北京》戴祖儀
  • 《香港人在北京》傅嘉莉
  • 《羅密歐與祝英台》蔣祖曼
  • 《新聞女王》高海寧
  • 《新聞女王》何依婷
  • 《新聞女王》王敏奕
傅嘉莉神還原《食神》火雞姐呼聲極高

傅嘉莉神還原火雞姐呼聲極高

傅嘉莉神還原《食神》火雞姐呼聲極高

除咗於早前播映完畢嘅《新聞女王》三位演員高海寧、何依婷、王敏奕呼聲較高，劉穎鏇及傅嘉莉亦得到眾多網民表示睇好佢哋。前者被讚打戲演得好，後者傅嘉莉則被指於《香港人在北京》一角入屋，其中一幕神還原電影《食神》火雞姐令人眼前一亮，加上傅嘉莉今年憑《香港人在北京》及《一舞傾城》同時入圍「飛躍進步女藝員」，奪獎機會極高。

傅嘉莉擁有德國血統，曾被網民稱為「翻版徐子淇」。 傅嘉莉擁有德國血統，曾被網民稱為「翻版徐子淇」。 傅嘉莉擁有德國血統，曾被網民稱為「翻版徐子淇」。 傅嘉莉擁有德國血統，曾被網民稱為「翻版徐子淇」。 傅嘉莉擁有德國血統，曾被網民稱為「翻版徐子淇」。 傅嘉莉擁有德國血統，曾被網民稱為「翻版徐子淇」。 傅嘉莉擁有德國血統，曾被網民稱為「翻版徐子淇」。 傅嘉莉擁有德國血統，曾被網民稱為「翻版徐子淇」。

「最佳男配角」10強包括：

  • 《新四十二章》鄭子誠
  • 《隱形戰隊》林子善
  • 《法言人》張頴康
  • 《破毒強人》何廣沛
  • 《破毒強人》馬貫東
  • 《你好，我的大夫》吳偉豪
  • 《香港人在北京》吳業坤
  • 《新聞女王》譚俊彥
  • 《新聞女王》鄧智堅
  • 《新聞女王》陳山聰
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何廣沛喊戲神演繹令人揪心

何廣沛喊戲神演繹令人揪心

男配角呼聲較高嘅藝員包括馬貫東、林子善、鄧智堅和何廣沛，網民大讚何廣沛《破毒強人》啞仔角色好大進步，何廣沛於劇集嘅一幕喊戲，更被指喊唔到出聲嘅演繹令人聽得揪心。馬貫東則以親身上陣飛躍入車廂動作成功留下深劇印象。至於鄧智堅亦將《新聞女王》新聞總監「飛爺」縮骨性格演繹得淋漓盡致，而去年佢已憑《下流上車族 》獲得「最佳男配角」獎項，亦係人生中第一個電視獎項，未知今年會否冧莊呢？

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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