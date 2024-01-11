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娛樂
2024-01-11 16:39:29

萬千星輝頒獎典禮2023｜林子善睇好馬貫東 單立文入圍視帝以為是騙案

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視帝大合照。

無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》將於114日（周日）晚上8點假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，翡翠台屆時將同步進行直播。

大會今日（11日）繼續向外發布十強官方場刊照，今日發布的是「最佳男主角」、及「最佳男配角」。在早前無綫官方社交平台專頁公布的「男主角」10強名單中，馬國明所贏得的Like數便力壓陳豪及其他入圍者排名第一；排名第三的則是憑《隱形戰隊》入圍的陳山聰。

「最佳男主角」場刊照︰

單立文以為被整蠱

單立文最搞笑，他在拍攝場刊照片時接受訪問，他透露被通知入圍男主角10強時一度以為被大整蠱，又大爆老婆胡蓓蔚唔開心：「我以為公司搞呢個騙案呃我，到我老婆話website登晒喎，又有人恭喜我喇，我先開始相信。我老婆點？佢唔開心呀，佢驚我攞咗之後會唔要佢，佢好有危機感。」

山聰同子善馬貫東拗手瓜

男配角方面，在早前無綫官方社交平台專頁公布的「男配角」10強名單中，憑《新聞女王》中輕度弱智爸爸角色入圍的陳山聰，同樣打入最多人Like三甲兼排名第二，雖然山聰這個客串角色贏盡好評，不過最終仍未能鍊贏憑《隱形戰隊》入圍的林子善；《隱形戰隊》絕對是林子善的代表作，為子善贏盡好評之餘，更為他樹立了「超級喊包」形象，這或許亦是子善能夠憑相關角色年頭Hit到年尾的主因。

「最佳男配角」場刊照︰

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