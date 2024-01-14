萬千星輝頒獎典禮2023｜紅地毯現場直擊！佘詩曼高貴現身 炎明熹變紅鶴同JW炒車 《東張西望》女神最性感

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於今晚8時舉行，今年無綫將舉行地點移師到澳門上葡京綜合度假村，並請來多位星級頒獎嘉賓，包括︰戚美珍、羅嘉良、林保怡、盧海鵬、何超儀、姜皓文、譚耀文、元華、朱咪咪、林敏驄、布志綸、賈思樂、陳豪、江美儀、張曦雯、陳貝兒、陳茵媺、黃翠如、單文柔、湯洛雯及農夫。同時預告曾為無綫拍下經典代表作的兩男一女將會出場。 頒獎禮舉行前的紅地毯亦是今晚焦點之一，不少女藝人都盛裝打扮。現場所見，佘詩曼、李施嬅、炎明熹、周吉佩及冼靖峰的fans最多，他們都舉起偶像的名牌，並大叫他們的名字造勢。酒店門外有大大個TVB配兩個鑽石的裝置，料一眾藝人到時乘名貴房車到場，再走上紅地毯。

陳貝兒率先踏上紅地毯 紅地毯率先出場的有陳貝兒、林溥來、陳庭欣、博美恩及多位《東張西望》的女主持。《東張西望》一眾女主持更是搏到盡，再次谷盡上圍搶盡風頭。

《東張西望》女神逐個捉 陳懿德、王嘉慧、黎寬怡、梁敏巧、廖倬竩以超性感打扮的造型出場，梁麗翹則以中性打扮比較輸蝕，廖倬竩就不但谷盡上圍，下身更露出神秘三角，最性感！

《中年好聲音》龍婷高貴大方 一眾《中年好聲音》齊齊現身紅地毯，龍婷激罕以白色晚裝造型出場，高貴又大方。

何沛珈力谷小籠包 此外，獲無綫力捧的何沛珈，以中門大開的晚裝上陣，力谷小籠包，她受訪時稱為了今天的戰衣而努力做gym。鄧智堅就帶住珍珠奶茶出場，當古佩玲及陳浚霆出場時，梁麗翹就讀錯對方的名字，稱陳浚霆做吳偉豪，連陳浚霆亦不禁向後望是否吳偉豪在他身後。 何沛珈接受本報訪問時稱，因為上次穿的裙獲大家讚驚艷，本來想穿白色裙，但找不到，直至上星期才決定穿這件，她形容這套衫是型得來性感，幸好近來食肥咗少少，可以做到性感的效果。 她又透露，緋聞男友阮浩棕已見過她的性感打扮時，但沒有其麼評價。問到事前可有問對方意見時，她回應主要跟造型師商量。至於若兩人獲獎，可會公開戀情，她大耍太極：「攞到獎再答。」她直言很想《東張西望》獲獎，因為節目幫助很多有需要的人。

即睇何沛珈訪問

車婉婉真空上陣 龔嘉欣與阮浩棕一同出場，龔嘉欣驟眼看圓潤了不少，蔣祖曼就以deep V造型出場。昨日才完騷的車婉婉就真空上陣，狀態大勇。另外，陳法蓉以黑金打扮造型與陳星妤一同出場，陳法蓉的氣勢，令人不禁想起她在《一舞傾城》的沙律姐。

炎明熹變紅鶴同JW炒車 《亞洲超星團》由丁子朗率領行紅地毯，浩浩蕩蕩一排多人現身。至於After Class就分拆出場，姚焯菲、鍾柔美及詹天文率先踏上紅地毯，姚焯菲、鍾柔美需同是黑色晚裝打扮，但鍾柔美的造型就過份成熟。 炎明熹則與JW一同出場，但炎明熹的造型就非常驚嚇，下半身像紅鶴，上身就以白色大褸配似比堅尼的上衣上陣。至於JW就以黑色see through的晚裝出現，但因為JW的身形問題，令她看上去更肥腫。 After Class造型逐個捉︰

即睇炎明熹及JW訪問

亞洲超星團︰

劉佩玥李施嬅聲沙沙出場 林夏薇、劉佩玥、李施嬅都帶病在身，林夏薇則大病初癒，劉佩玥和李施嬅同告失聲，當大會問施嬅是否結婚時，她以沙啞的聲線回應︰「假嘅！忙到冇時間諗婚姻！」傅嘉莉盛裝打扮，她在紅地毯接受大會訪問時直認恨拎獎，更稱在拍《香港人在北京》時已想好致謝辭。

即睇李施嬅訪問

夫妻檔現身 大會亦安排陳豪、陳茵媺和蕭正楠、黃翠如兩公婆出場，二對夫妻在紅地毯上擺出不同甫士，蕭正楠、黃翠如就比較怕羞。劉穎鏇就大騷長腿跟陳山聰一齊出場，馬國明則與高海寧現身。 王敏奕與吳業坤一同出場，王敏奕的打扮被網民形容是一眾女星中最好看的一位。