熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-14 20:01:04

萬千星輝頒獎典禮2023｜紅地毯現場直擊！佘詩曼高貴現身 炎明熹變紅鶴同JW炒車 《東張西望》女神最性感

分享：
萬千星輝頒獎典禮

萬千星輝頒獎典禮在澳門舉行，多位藝人盛裝踏上紅地毯。(林俊源攝)

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於今晚8時舉行，今年無綫將舉行地點移師到澳門上葡京綜合度假村，並請來多位星級頒獎嘉賓，包括︰戚美珍、羅嘉良、林保怡、盧海鵬、何超儀、姜皓文、譚耀文、元華、朱咪咪、林敏驄、布志綸、賈思樂、陳豪、江美儀、張曦雯、陳貝兒、陳茵媺、黃翠如、單文柔、湯洛雯及農夫。同時預告曾為無綫拍下經典代表作的兩男一女將會出場。

頒獎禮舉行前的紅地毯亦是今晚焦點之一，不少女藝人都盛裝打扮。現場所見，佘詩曼、李施嬅、炎明熹、周吉佩及冼靖峰的fans最多，他們都舉起偶像的名牌，並大叫他們的名字造勢。酒店門外有大大個TVB配兩個鑽石的裝置，料一眾藝人到時乘名貴房車到場，再走上紅地毯。

萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮

陳貝兒率先踏上紅地毯

紅地毯率先出場的有陳貝兒、林溥來、陳庭欣、博美恩及多位《東張西望》的女主持。《東張西望》一眾女主持更是搏到盡，再次谷盡上圍搶盡風頭。

萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮

《東張西望》女神逐個捉

陳懿德、王嘉慧、黎寬怡、梁敏巧、廖倬竩以超性感打扮的造型出場，梁麗翹則以中性打扮比較輸蝕，廖倬竩就不但谷盡上圍，下身更露出神秘三角，最性感！

萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮

《中年好聲音》龍婷高貴大方

一眾《中年好聲音》齊齊現身紅地毯，龍婷激罕以白色晚裝造型出場，高貴又大方。

Ad Block
萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮

何沛珈力谷小籠包

此外，獲無綫力捧的何沛珈，以中門大開的晚裝上陣，力谷小籠包，她受訪時稱為了今天的戰衣而努力做gym。鄧智堅就帶住珍珠奶茶出場，當古佩玲及陳浚霆出場時，梁麗翹就讀錯對方的名字，稱陳浚霆做吳偉豪，連陳浚霆亦不禁向後望是否吳偉豪在他身後。

何沛珈接受本報訪問時稱，因為上次穿的裙獲大家讚驚艷，本來想穿白色裙，但找不到，直至上星期才決定穿這件，她形容這套衫是型得來性感，幸好近來食肥咗少少，可以做到性感的效果。

她又透露，緋聞男友阮浩棕已見過她的性感打扮時，但沒有其麼評價。問到事前可有問對方意見時，她回應主要跟造型師商量。至於若兩人獲獎，可會公開戀情，她大耍太極：「攞到獎再答。」她直言很想《東張西望》獲獎，因為節目幫助很多有需要的人。

萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮

即睇何沛珈訪問

Ad Block

車婉婉真空上陣

龔嘉欣與阮浩棕一同出場，龔嘉欣驟眼看圓潤了不少，蔣祖曼就以deep V造型出場。昨日才完騷的車婉婉就真空上陣，狀態大勇。另外，陳法蓉以黑金打扮造型與陳星妤一同出場，陳法蓉的氣勢，令人不禁想起她在《一舞傾城》的沙律姐。

萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮
萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮

炎明熹變紅鶴同JW炒車

《亞洲超星團》由丁子朗率領行紅地毯，浩浩蕩蕩一排多人現身。至於After Class就分拆出場，姚焯菲、鍾柔美及詹天文率先踏上紅地毯，姚焯菲、鍾柔美需同是黑色晚裝打扮，但鍾柔美的造型就過份成熟。

炎明熹則與JW一同出場，但炎明熹的造型就非常驚嚇，下半身像紅鶴，上身就以白色大褸配似比堅尼的上衣上陣。至於JW就以黑色see through的晚裝出現，但因為JW的身形問題，令她看上去更肥腫。

After Class造型逐個捉︰

Ad Block
萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮

即睇炎明熹及JW訪問

亞洲超星團︰

劉佩玥李施嬅聲沙沙出場

林夏薇、劉佩玥、李施嬅都帶病在身，林夏薇則大病初癒，劉佩玥和李施嬅同告失聲，當大會問施嬅是否結婚時，她以沙啞的聲線回應︰「假嘅！忙到冇時間諗婚姻！」傅嘉莉盛裝打扮，她在紅地毯接受大會訪問時直認恨拎獎，更稱在拍《香港人在北京》時已想好致謝辭。

即睇李施嬅訪問

夫妻檔現身

大會亦安排陳豪、陳茵媺和蕭正楠、黃翠如兩公婆出場，二對夫妻在紅地毯上擺出不同甫士，蕭正楠、黃翠如就比較怕羞。劉穎鏇就大騷長腿跟陳山聰一齊出場，馬國明則與高海寧現身。

王敏奕與吳業坤一同出場，王敏奕的打扮被網民形容是一眾女星中最好看的一位。

佘詩曼單拖行紅地毯

佘詩曼壓軸出場，以閃令令的高貴晚裝單人走上紅地毯，她出場時，全場大叫。阿佘接受訪問時多謝fans一早到場守候，希望大家可以enjoy the show，提到她今次是獲得提名最高的一屆頒獎禮，她笑笑口表示「enjoy the show」，之後更走到fans區跟大家揮手兼簽名。阿佘表示自己剛下飛機，問到她有望成為TVB史上首位三屆視后，她說︰「我真係唔知點答你，我覺得參加比賽要有體育精神，但係咪咁注重(獎項)又唔係，自己最享受拍攝的過程，好開心，今晚就開party啦！」她亦希望《新聞女王》可以奪「最佳劇集」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受