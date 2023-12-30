萬千星輝頒獎典禮2023｜視帝視后賽前預測　民調：逾5成人撐佘詩曼三度封后

萬千星輝頒獎典禮2023將會喺明年1月14日舉行，今年有多套劇集入圍，例如備受讚賞嘅《破毒強人》、《香港人在北京》，及台慶劇《新聞女王》等等，競爭非常激烈。

除咗劇集之外，視帝視后亦都非常值得關注，視后方面有重回娘家拍劇嘅佘詩曼、李施嬅及陳茵媺，迎戰當家花旦李佳芯、胡定欣及林夏薇等等；而視帝方面就有曾經奪獎嘅馬國明、陳豪及陳山聰迎戰仍未獲封視帝嘅上位小生周嘉洛、何廣沛及張振朗。

視帝人選就旗鼓相當

究竟邊個先係網民心目中嘅視帝視后之選呢？「Yahoo 民調」喺12 月 21 日至 12 月 27 日設立問題，問用戶心目中今屆視帝視后嘅心水，結果有過半數人力撐佘詩曼三度封后，而視帝人選就旗鼓相當。