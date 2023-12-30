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娛樂
2023-12-30 13:45:31

萬千星輝頒獎典禮2023｜視帝視后賽前預測　民調：逾5成人撐佘詩曼三度封后

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萬千星輝頒獎典禮2023｜視帝視后賽前預測　民調：逾5成人撐佘詩曼三度封后

萬千星輝頒獎典禮2023將會喺明年1月14日舉行，今年有多套劇集入圍，例如備受讚賞嘅《破毒強人》、《香港人在北京》，及台慶劇《新聞女王》等等，競爭非常激烈。

除咗劇集之外，視帝視后亦都非常值得關注，視后方面有重回娘家拍劇嘅佘詩曼、李施嬅及陳茵媺，迎戰當家花旦李佳芯、胡定欣及林夏薇等等；而視帝方面就有曾經奪獎嘅馬國明、陳豪及陳山聰迎戰仍未獲封視帝嘅上位小生周嘉洛、何廣沛及張振朗。

視帝人選就旗鼓相當

究竟邊個先係網民心目中嘅視帝視后之選呢？「Yahoo 民調」喺12 月 21 日至 12 月 27 日設立問題，問用戶心目中今屆視帝視后嘅心水，結果有過半數人力撐佘詩曼三度封后，而視帝人選就旗鼓相當。

「Yahoo 民調」在 12 月 21 日起設立問題，截至 27 日錄得 14,216 名用戶投票表達意向。視帝方面，結果顯示《破毒強人》陳豪及《新聞女王》馬國明分別以 26.7%（3,801人）及 25.3%（3,598人）拋離其他入圍者，第三位就係《愛·回家之開心速遞》單立文的 11.9%（1,704人），似乎用戶心目中陳豪及馬國明屬今屆視帝大熱，而幾位新生代小生仍有待努力，唔知馬明有冇機會拉埋天窗後再奪視帝雙囍臨門呢？

有望成為今年「三料視后」

除咗視帝， 大熱《新聞女王》佘詩曼獲過半數人力撐三度封后，佔 52.5%（7,462人），大幅拋離第二位《有種好男人》李佳芯嘅 14.5%（2,064人）。睇嚟阿佘今次三度封后在望，連同早前喺TVB內地app「埋推推」顯示「大灣區最喜愛TVB女主角」走勢依然大幅拋離其他對手，阿佘會唔會同時拎埋「大灣區最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成為今年「三料視后」呢，確實賽果要等到1月14日頒獎禮當日先知啦！

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睇返過去26屆最佳女主角，有4位女星試過兩度封后，分別係汪明荃（2001年《婚前昏後》及2005《我的野蠻奶奶》）、鄧萃雯（2009年《巾幗梟雄》及2010年《巾幗梟雄之義海豪情》）、佘詩曼（2006年《鳳凰四重奏》及2014年《使徒行者》）及胡定欣（2015年《鬼同你OT》及2016年《城寨英雄》）。而最年輕及最年長得主分別係蔡少芬以25歲之齡喺1998年憑《天地豪情》及2019年憑《鐵探》榮升視后嘅59歲惠英紅。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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