萬千星輝頒獎典禮2023｜視帝、視后競爭激烈 附各獎項十強名單及結果預測

年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》將於周日（1月14日）晚上8點假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。（TVB）早前公布各獎項最後10強提名名單，《新聞女王》、《破毒強人》、《隱形戰隊》等一眾劇集演員上榜成為準視帝視后，到底誰會成為新一屆的視帝、視后？結果實在令人期待。大會今日（10日）陸續向外發布各獎項十強，以下將列出候選人名單並輔以分析預測。

今年13個獎項包括 : 「最佳劇集」 「最佳男主角」 「最佳女主角」 「最佳男配角」 「最佳女配角」 「最佳綜藝節目」 「最佳資訊及專題節目」 「最佳男主持」 「最佳女主持」 「飛躍進步男藝員」 「飛躍進步女藝員」 「最佳電視歌曲」 「最具潛質新人」 獎項將由觀眾、TVB全台職藝員及大會評委會聯合選出最後得獎結果。各獎項現正接受觀眾投票，截止日期至2024年1月7日（星期日）深夜 12時（香港時間）。 參與投票的香港觀眾，答中問題更可參加抽獎，贏取由澳門上葡京綜合度假村送出澳門上葡京豪華客房住宿一晚及香港至澳門來回船飛一套（共10份）

萬千星輝頒獎典禮2023｜「最具潛質新人」21人入圍 「最具潛質新人」完整入圍名單： 蔡景行 馮子亮 馮皓揚 林智樂 文佐匡 吳兆麟 冼靖峰 施焯日 涂毓麟 黃星綽 黃奕斌 區明妙 陳懿德 莊子璇 鍾柔美 古佩玲 潘靜文 游嘉欣 炎明熹 姚焯菲 詹天文 TVB今年特別新設「最具潛質新人」獎項，只有25歲或以下才有資格入圍。今年一共有21人入圍，當中以炎明熹的人氣和曝光率最高，當然呼聲亦最高。 其餘如入圍的包括After Class的其餘3位成員17歲Chantel姚焯菲、16歲Yumi鍾柔美和17歲Windy詹天文，還有21歲應屆港姐冠軍莊子璇、22歲「御用學生妹」Miumiu區明妙及25歲《亞洲超星團》Archie冼靖峰等等。

萬千星輝頒獎典禮2023｜大灣區視帝10強名單 單立文 《愛·回家之開心速遞》

陳山聰 《隱形戰隊》

張振朗 《靈戲逼人》

陳 豪 《破毒強人》

蕭正楠 《破毒強人》

周嘉洛 《寵愛Pet Pet》

何廣沛 《你好，我的大夫》

陳展鵬 《香港人在北京》

黃宗澤 《疊影狙擊》

馬國明 《新聞女王》 陳豪在《破毒強人》以及陳山聰在《隱形戰隊》皆有非常出色的演出，相比之下陳山聰或有可能冧莊視帝。不過，同樣參與爭奪視帝寶座的對手還有張振朗，他在《靈氣逼人》中演繹前世今生也很到位。而馬國明雖然憑《新聞女王》出戰，不過劇集始終以女性角色為主，相對比較輸蝕。

萬千星輝頒獎典禮2023｜大灣區視后10強名單 唐詩詠 《隱形戰隊》

劉佩玥 《隱形戰隊》

林夏薇 《法言人》

陳法蓉 《一舞傾城》

姚子羚 《一舞傾城》

龔嘉欣 《靈戲逼人》

胡定欣 《破毒強人》

吳若希 《香港人在北京》

佘詩曼 《新聞女王》

李施嬅 《新聞女王》 佘詩曼和李施嬅均憑《新聞女王》候選視后，不過觀眾目光多半在佘詩曼身上。本來龔嘉欣靠在《靈氣逼人》演癡情女鬼的出色表現足以坐上視后寶座，可惜年尾殺出《新聞女王》一下子將視后之爭推上另一個高峰。