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娛樂
2024-01-15 01:42:07

萬千星輝頒獎典禮2023｜馬國明奪兩獎讚湯洛雯旺夫 後台一提老婆笑到甜絲絲

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馬國明見到湯洛雯準備上台時，立即捉住老婆手仔以示鼓勵。(林俊源攝)

《萬千星輝頒獎典禮2023》於昨日(14)在澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。馬國明憑《新聞女王》奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「最佳衣著男藝人」，他在台上表示︰「當然我要多謝我老婆，因為佢開心就旺夫喇！」全場起鬨。他又指今年沒有「我最喜愛的電視男角色」，並稱自己是四屆得主，沒有人可以破他紀錄。

當湯洛雯上台頒發「最佳男主角」時，在馬國明身邊經過，馬明不忘摸下湯洛雯手仔打氣。他在後台接受訪問時稱最高收視的三套劇集均有份參與，自覺幸運，就算沒獎也很開心，而最開心是見到林子善拎獎，更稱林子善在台上致辭時，自己也眼濕濕，「佢拎獎，係開心過自己拎！」

馬國明表示最開心見到林子善拎獎。

做爸爸隨緣

馬明又希望可以在新年約到《鐵馬》家族拜年，但直言非常難約。問到如何跟老婆慶祝，他表示會簡單吃頓飯，撐下枱腳已經很滿足。問到何時做爸爸，馬明表示一切隨緣，並謂就算生孩子，現在努力都要年尾，直言二人不介意有小朋友，不會強求。

狂讚湯洛雯

他更謂聽到湯洛雯嗌自己做老公時，都會感覺很冧，並稱湯洛雯第一年為他挑選的戰衣，便可以成功打低陳山聰獲衣著獎。他笑得非常開心說︰「所以我都話做老公要對老婆好啲，老婆開心就旺夫啦！(靚湯有眼光！)梗係，佢好有眼光，唔係點會選我！哈哈！」

 

馬國明後台訪問︰

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