萬千星輝頒獎典禮2023｜馬國明奪兩獎讚湯洛雯旺夫 後台一提老婆笑到甜絲絲

《萬千星輝頒獎典禮2023》於昨日(14日)在澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。馬國明憑《新聞女王》奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「最佳衣著男藝人」，他在台上表示︰「當然我要多謝我老婆，因為佢開心就旺夫喇！」全場起鬨。他又指今年沒有「我最喜愛的電視男角色」，並稱自己是四屆得主，沒有人可以破他紀錄。

當湯洛雯上台頒發「最佳男主角」時，在馬國明身邊經過，馬明不忘摸下湯洛雯手仔打氣。他在後台接受訪問時稱最高收視的三套劇集均有份參與，自覺幸運，就算沒獎也很開心，而最開心是見到林子善拎獎，更稱林子善在台上致辭時，自己也眼濕濕，「佢拎獎，係開心過自己拎！」