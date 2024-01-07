萬千星輝頒獎典禮2023｜馬貫東入行16年 連推三劇成男配大熱

馬貫東繼在《新聞女王》令人留下深刻印象外，他再有兩劇推出，包括《妳不是她》及《旁觀者》。雖然同一晚有兩個馬貫東，但向來被視為實力派的他成功演繹出兩種截然不同的感覺。有網民直指馬貫東贏盡天時地利，並笑言：「唔畀獎佢都唔得啦！」
在八點半檔的《妳不是她》，馬貫東飾演為人穩重老實、對愛妻敏兒（彭慧中飾）及繼子俊仔（王瑋程飾）照顧周到的阿木；在九點半檔的《旁觀者》中，馬貫東畫風一轉飾演「口水多過茶」的市儈冇腦爛仔高大昇，一出場夠晒格衰兼樣衰之餘，還因不諳英語弄致笑話百出。他認為「高大昇」是其入行以來從未演過的角色，對其來說相當大挑戰之餘，角色人設亦很有層次。馬貫東說：「呢個角色唔單止同我以往角色完全唔同，同我本身性格亦反差非常大，所以好享受、滿足。最初我都好擔心hand唔handle到咁爛仔嘅角色，佢惡得嚟又善良，仲要好蝦添，好多層次。」
馬貫東與獎項擦身而過
馬貫東於07年加入無綫藝員訓練班而入行，直到16年在《鐵馬戰車》應「揚名」一角漸為人熟悉，而他在處境劇的演出亦大獲好評，包括《愛．回家之八時入席》及的十仔，及《愛．回家之開心速遞》中的「秦博思」。及至2020年，馬貫東在《那些我愛過的人》擔任第二男主角，扮演患有自閉症的醫生「古希晨」。他每次的演出均為他帶來提名，去年憑《破毒強人》杜飛一角贏盡好評第三度殺入男配十強。