萬千星輝頒獎典禮2023｜馬貫東入行16年 連推三劇成男配大熱

馬貫東繼在《新聞女王》令人留下深刻印象外，他再有兩劇推出，包括《妳不是她》及《旁觀者》。雖然同一晚有兩個馬貫東，但向來被視為實力派的他成功演繹出兩種截然不同的感覺。有網民直指馬貫東贏盡天時地利，並笑言：「唔畀獎佢都唔得啦！」

在八點半檔的《妳不是她》，馬貫東飾演為人穩重老實、對愛妻敏兒（彭慧中飾）及繼子俊仔（王瑋程飾）照顧周到的阿木；在九點半檔的《旁觀者》中，馬貫東畫風一轉飾演「口水多過茶」的市儈冇腦爛仔高大昇，一出場夠晒格衰兼樣衰之餘，還因不諳英語弄致笑話百出。他認為「高大昇」是其入行以來從未演過的角色，對其來說相當大挑戰之餘，角色人設亦很有層次。馬貫東說：「呢個角色唔單止同我以往角色完全唔同，同我本身性格亦反差非常大，所以好享受、滿足。最初我都好擔心hand唔handle到咁爛仔嘅角色，佢惡得嚟又善良，仲要好蝦添，好多層次。」