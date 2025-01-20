萬千星輝頒獎典禮2024｜伍詠薇化身「五索」 撥頭髮反白眼狂抽水

伍詠薇「五索」上身

伍詠薇昨晚以大露背的晚裝現身，大曬fit爆身材， 向來搞笑擔當的詹瑞文即表示：「我冇見你咁耐，我第一個感覺係你好索呀，因為你係伍姑娘，我覺得你係『伍索』姑娘囉。」

詹瑞文再問是誰邀請「伍索姑娘」做頒獎嘉賓？伍詠薇即以「五索」招牌動作撥頭髮兼反白眼，寸嘴表示：「因為我太索又太靚，係TVB最高嗰層樓嗰班高層邀請我嚟頒獎，我太靚喇！好索呀可？」 詹瑞文續問伍詠薇用什麼手段勾引高層，她就繼續「五索」上身回答：「俾你激到反眼呀真係！我係唔使用任何手段㗎，係啲監製全部自己嚟搵我㗎 ！」