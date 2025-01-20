萬千星輝頒獎典禮2024｜伍詠薇化身「五索」 撥頭髮反白眼狂抽水

TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》昨晚（19日）圓滿結束，其中詹瑞文與伍詠薇擔任「最佳綜藝節目」頒獎嘉賓，兩人爆笑向近日爆紅的馬清鏗小三「五索」抽水，連番妙語，相當搞笑。
伍詠薇「五索」上身
伍詠薇昨晚以大露背的晚裝現身，大曬fit爆身材， 向來搞笑擔當的詹瑞文即表示：「我冇見你咁耐，我第一個感覺係你好索呀，因為你係伍姑娘，我覺得你係『伍索』姑娘囉。」
詹瑞文再問是誰邀請「伍索姑娘」做頒獎嘉賓？伍詠薇即以「五索」招牌動作撥頭髮兼反白眼，寸嘴表示：「因為我太索又太靚，係TVB最高嗰層樓嗰班高層邀請我嚟頒獎，我太靚喇！好索呀可？」 詹瑞文續問伍詠薇用什麼手段勾引高層，她就繼續「五索」上身回答：「俾你激到反眼呀真係！我係唔使用任何手段㗎，係啲監製全部自己嚟搵我㗎 ！」
《中年好聲音2》奪「最佳綜藝節目」
詹瑞文又指觀眾覺得他扮嘢好叻，一定是頒獎給節目《福祿壽》，他表示：「未必一定㗎喎，伍姑娘，你係『伍索』，我覺得你一定係頒畀呢個節目，就係《Mayanne小喇叭》！」伍詠薇即問麥美恩：「我身材係咪好過你好多呀！」台下的麥美恩亦笑言：「我都有！」伍詠薇就說：「我知你有，我太謙喇。」最後，二人頒發「最佳綜藝節目」獎，由《中年好聲音2》奪得。