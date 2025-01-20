萬千星輝頒獎典禮2024｜傅嘉莉自爆抑鬱曾諗過自殺 林景程拎男配自覺受之有愧

林景程、傅嘉莉憑《反黑英雄》於《萬千星輝頒獎典禮2024》奪「最佳男、女配角」。林景程在後台訪問時，坦言自己「受之有愧」，並表示沒有想過自己會拎嫩。他說︰「好亂，好夢幻呢件事，依家先反應過嚟，真係好重！我係冇諗過入5強，始終個個都係好犀利嘅前輩，我都係個一句，我係受之有愧，但我都會努力令我對得住呢個獎。」

傅嘉莉表示當大會宣布林景程獲獎時，自己起身恭喜他，坦言一直都很欣賞對方。她表示自己很愛《黑色月光》，很喜歡楊卓娜及黃翠如的演出，因此對今次女配角的獎項並沒有太大信心。她說︰「入咗五強係對屋企人嘅一個交代，所以當聽到係我自己個名嘅時候，我係會呆咗，其實我覺得我嘅感言講得唔係幾好，但每一句都係真心嘅，都係好多謝公司俾呢個肯定我。」

傅嘉莉曾患抑鬱

林景程表示自己有感演出未有突破，曾萌放棄念頭，但很開心公司給予很多機會，令他衝破自己。他坦言有些角色沒有信心去應付，但鍾澍佳不停鼓勵他，令他有突破。傅嘉莉表示亦有類似感覺，更有一段時間覺得有抑鬱症，她淚泛淚光說︰「我前幾年覺得已經無啦，我有段時間覺得自己有抑鬱，因為我唔鍾意照鏡、化妝甚至係自拍，唔想PO任何嘢，而且我都發現公司嘅角色唔係咁多，其實我係咪唔適合做演員呢？」

她表示很感激鍾澍佳「救回」自己，安排她拍攝《香港人在北京》，又安排她拍不同角色，對方亦鼓勵她要努力做演員。談到她的貓貓離世，她哽咽說這個月發生太多事，自己又要應付珠寶課程及考試，沒想過貓貓會早過另一隻貓離世，她坦言有很多遺憾，但相信貓貓知道她是很錫她，並謂︰「如果我將來有囡囡，我好希望個嗰就係佢！」