萬千星輝頒獎典禮2024︱出爐大灣區視帝視后馬國明 楊茜堯 想合作拍搞笑劇(有片)

TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》今年新增「大灣區我最喜愛TVB男、女主角」，出爐大灣區視帝、視后馬國明、楊茜堯，獲獎後一起接受訪問，馬明憑說：「今年真是沒有想過一套年頭1月出街的劇，都可以在年尾得獎，真是的開心，再一次多謝大灣區投票的觀眾。」他又多謝《飛常日誌》的台前幕後工作人員，以及機管局協助拍攝。

《黑色月光》的楊茜堯指，已經12年沒有踏上頒獎禮舞台，她說：「第一次攞『大灣區我最喜愛TVB女主角』，和馬明一樣已經集齊所有獎，不過太久沒有上台領獎，有點陌生，所以不知要說甚麼。」她又稱好開心與馬明一起拿「男女主角獎」，因為對上一次已經是《On call 36小時》，一起在馬來西亞稱帝封后，很值得紀念。