萬千星輝頒獎典禮2024︱出爐大灣區視帝視后馬國明 楊茜堯 想合作拍搞笑劇(有片)

TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》今年新增「大灣區我最喜愛TVB男、女主角」，出爐大灣區視帝、視后馬國明、楊茜堯，獲獎後一起接受訪問，馬明憑說：「今年真是沒有想過一套年頭1月出街的劇，都可以在年尾得獎，真是的開心，再一次多謝大灣區投票的觀眾。」他又多謝《飛常日誌》的台前幕後工作人員，以及機管局協助拍攝。
《黑色月光》的楊茜堯指，已經12年沒有踏上頒獎禮舞台，她說：「第一次攞『大灣區我最喜愛TVB女主角』，和馬明一樣已經集齊所有獎，不過太久沒有上台領獎，有點陌生，所以不知要說甚麼。」她又稱好開心與馬明一起拿「男女主角獎」，因為對上一次已經是《On call 36小時》，一起在馬來西亞稱帝封后，很值得紀念。
問到二人會否想再合作，他們異口同聲：「梗係想，私底下都有傾詔過。」馬明又稱：「因為夾不到時間，希望佢未來會繼續返TVB拍劇，可以再遇上她。」楊茜堯補充：「我哋最想拍搞笑戲種，希望公司諗下。」馬明則指與對方合作，拍甚麼也可以。
問到馬明其妻湯洛文有沒有到場支持他，他說：「沒有，他估我未必有獎，所以沒有過來。(是否自己都預料沒有獎？)是，自己都估不到有獎，因為今年得一部《飛常日誌》播映，而且已經是去年1月的事，不過聽公司講，齣劇全年收視排第三，都頗高，謝謝觀眾支持，(在親戚湯鎮業手中拿獎是否特別開心嗎？)是呀，因為完全沒有想到。」至於如何慶祝，楊茜堯稱會與老公一起慶祝，「因為有獎算有交代。」馬明則稱沒有細想。