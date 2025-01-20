萬千星輝頒獎典禮2024︱張馳豪4分鐘感言遭網民狂踩：以為自己攞奧斯卡？

《萬千星輝頒獎典禮2024》昨晚(19日) 圓滿結束，其中憑《聲夢傳奇》第一季入行的29歲張馳豪(Aska)擊敗譚輝智，贏得「最佳男新人」。Aska 發表得獎感言時多謝一眾公司高層，並從與珍姐、曾志偉和樂小姐的相遇小故事講起，當提及嫲嫲和家人時更是語帶哽咽，「我唔會話我得咗，因為我知條路仲有好長，但我希望我以後嘅薪金，係可以畀你哋過上更加舒適嘅生活。」張馳豪更感謝弟弟張馳杰，「你為我照顧好自己，我亦為你照顧好自己，兄弟，我愛你。」其後，他再用英文分享感受，整個感言長達4分零3秒。

然而，大部份網民對於Aska 的感言似乎不太受落，特別是以英文致謝的部份，更笑指他以為自己攞奧斯卡獎：「其實他已用廣東話多謝晒好多人，而且也講了很長時間，最後沒必要用英文再講，好彩沒說埋普通話」、「唔知以為佢攞視帝」、「煩到我轉台」、「以為自己攞奧斯卡？」等等。

另外，Aska 昨晚攞獎後接受傳媒訪問，他表示非常開心，可以有獎攞返屋企同家人分享，並表示對自己這一年的付出有交代。被問到有否覺得是大豐收，他表示：「我唔夠膽話係一個大豐收，應該話係一個好好嘅突破，我覺得今年好多嘢踏出咗自己嘅舒適圈，做出一啲之前冇意想到自己會做到嘅嘢，呢一點我係好proud of。」而他認為最突破的地方是跳舞，因為只要努力去練習，就會有所得着。

至於未來最希望嘗試什麼？Aska 坦言最想拍電影：「呢個係我一生中嘅Check list，最想同劉青雲合作，我覺得佢演技好好，就算佢唔係直接教我，係佢身上觀察，都可以學到好多嘢。」