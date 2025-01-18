萬千星輝頒獎典禮2024｜昔日「螢幕情侶」邵美琪孖溫兆倫現身 《無頭東宮》陳妙瑛向海嵐合體曬姊妹情

無綫一年一度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》將於明晚（19日）假澳門上葡京綜合度假村的上葡京綜藝館舉行。《萬千星輝頒獎典禮》每年都會邀請不少重量級演藝人擔任頒獎嘉賓，今年亦不例外，據知除有影壇巨星及男神等加持外，還有久未在頒獎典禮亮相的視帝級人馬、已有一段時間未有與觀眾見面的前資深主持，以及久別重逢的無綫經典組合，保證掀起觀眾及網民不少集體回憶。 昨晚，無綫透過電視宣傳片及官網平台宣布其中兩大經典組合，分別是足足相隔23年再在螢光幕前合體的《無頭東宮》的陳妙瑛和向海嵐，以及曾合作拍攝《義不容情》、《我本善良》及《今生無悔》等經典劇集的90年代公認「最佳螢幕情侶」邵美琪及溫兆倫。。

相隔逾20年重返娘家 當中陳妙瑛與向海嵐，二人在2002年播出的《無頭東宮》中同時分飾楚楚與凌雲，因被換臉大師（魏駿傑飾）容貌交換，二人命運從此逆轉、姊妹情決裂。由於劇集題材新穎，當年播出大獲好評。《無頭東宮》亦是陳妙瑛的告別作，她於2005年宣布全面淡出娛樂圈、成功轉營為商界強人，並與向海嵐一直保持聯絡，去年更現身支持向海嵐參演的舞台劇《我們的青春日誌》，二人激罕公開同框引起極大迴響。如今，陳妙瑛相隔逾20年重返娘家，並與告別作中的最佳拍檔向海嵐齊齊頒獎，著實讓人期待。

推出火車一幕最經典 至於邵美琪（Maggie）和溫兆倫，是次是二人自2015年齊齊亮相內地節目後、相隔逾9年再度在幕前開心合體，同樣期待指數爆燈。Maggie與溫兆倫其中最為人津津樂道的演出，莫過於二人首度合作作品《義不容情》，劇中丁有康（溫兆倫飾）因另結有錢新歡、將女友趙加敏（邵美琪飾）狠心推出火車一幕。二人對上一次在內地節目同框，溫兆倫喬裝亂入向邵美琪送驚喜，更謂：「認識你是我一生中很幸運的事，無論發生甚麼事，無論你在哪裏，我永遠都會是你最好的朋友，我會永遠守候着你。」之後，在Maggie慶祝入行40周年的派對上，溫兆倫亦有拍片送上感性賀詞：「我同妳嘅相處，只會感受到開心、快樂，從來冇認真同妳講多謝，多謝咁多年嚟同我合作咁多經典劇。入行40年唔簡單，人生有幾多個40年？之後無論工作、生活上，溫兆倫永遠支持妳。」Maggie聽畢更一度感動得眼濕濕。自本周四晚開始，無綫官網發起一連串以「星級頒獎嘉賓」為主題的「猜猜我是誰」系列，接連兩日張貼嘉賓剪影與網民大玩互動，成功吸引大量網民留言討論