萬千星輝頒獎典禮2024｜溫兆倫任頒獎嘉賓隨時為回巢鋪路？曾多次發表愛國論成焦點

《萬千星輝頒獎典禮2024》今日在澳門舉行，無綫提前預告邵美琪、溫兆倫、向海嵐及陳妙瑛擔任頒獎嘉賓，同時亦有傳另一位來頭超級強嘉賓是「宇宙最強」的甄子丹。 溫兆倫與邵美琪在劇集上多次合演情侶，包括《義不容情》、《我本善良》、《今生無悔》和《第三類法庭》等，他們是90年代觀眾所公認的「最佳螢幕情侶」。 由於過去出席頒獎禮的嘉賓將會有份參與無綫劇集演出，其中邵美琪早前便完成拍攝《特勤女團》，未知溫北倫是否為參與拍劇鋪路。對上一次他為無綫拍攝已是2025年的《奪命真夫》。

溫兆倫是最早一批北上發展的藝人，過去他曾多次發表愛國言論而成為網民熱烈的對象。他於2013年在微博提到「我的父母早逝，現在的我沒有爸沒媽但是我不怕；因為我還有我的國家，中國！不管我生在那裡？死在何處？我都是一個中國人！」此外，他亦曾將其他網友在微博上的反愛國言論的文字連埋IP地址送去有關當局，傳聞數量達500次。

2014年2月，溫兆倫接受央視特備節目《新春走基層：家風是什麼？》訪問，他憶述香港回歸前，自己在外國海關填寫入境表格，在國家一欄填寫「HK」，結果被入境官員不屑一顧：「香港不是一個國家，香港只是一個地方。」直至香港回歸後，看著國旗緩緩升起，溫兆倫在電視機前哭着敬禮：「我終於有國家了！」 訪問中他又反擊曾抨擊其愛國論的網民，指自己1997年前「無家無國」，直至1997年香港回歸後，令自己終於可以很驕傲地說：「我是一個有血有肉的中國人！不管你們如何批評我都改變不了我愛祖國的心！」他強調：「國比家大，沒有國哪來家？」