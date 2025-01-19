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娛樂
2025-01-19 19:01:46

萬千星輝頒獎典禮2024｜紅地毯直擊！陳曉華陳楨怡側面誘惑撼陳懿德何泳芍

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《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯直擊！多位女星性感上陣。

《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯直擊！多位女星性感上陣。

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《萬千星輝頒獎典禮2024》今日在澳門舉行，頒獎禮開始之前，有份出席的藝人盛裝出席紅地毯。馮盈盈、梁敏巧、林秀怡的晚裝均是多層設計，而且非常「蓬鬆」又「大嚿」。馮盈盈過去一直是紅地毯的焦點，但今年她的打扮就比較失色，性感程度輸給陳懿德及何泳芍。

馮盈盈現身《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。 林正鋒、林秀怡、梁凱晴、鄭衍峰現身《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。 馮盈盈與麥美恩及陳懿德現身《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。 陳庭欣現身《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。 麥美恩現身《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。 陳貝兒現身《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。

何泳芍波濤胸湧

何泳芍穿上吊帶白色晚裝，由於衣服的上圍設計令她看上去非常波濤胸湧，尤其是她下車時，成功營造出倒奶效果。至於上圍一向豐滿的陳懿德只是簡單的低胸裙已經成功突圍而出。

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陳懿德現身《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。 何泳芍穿上吊帶白色晚裝，由於衣服的上圍設計令她看上去非常波濤胸湧。

陳曉華陳楨怡真空上陣

今晚不少女星都選擇騷腿，而事前多次表示要拎「最佳衣著」的陳曉華及劉穎璇，陳曉華的打扮比劉穎璇更有睇頭，側面see through非常吸睛。陳楨怡的晚裝亦是用上差不多設計，同樣真空上陣。

不過，論驚喜的一定是剛剛18歲的鍾柔美，一襲黑色條子透視裙大曬線條美，重要位置都是靠黑色間條遮住，非常有新鮮感。

冼靖鋒、鍾柔美、潘靜文、張馳豪。 冼靖鋒、鍾柔美、潘靜文、張馳豪。 鍾柔美、潘靜文。 黃庭鋒、關嘉敏、林景程。 戴祖儀 劉穎鏇、阮浩棕及陳楨怡。 阮浩棕及陳楨怡。 陳楨怡 陳曉華
王敏奕出席《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。 吳若希、蕭正楠出席《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。 朱敏瀚、郭柏妍出席《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。 吳若希、蕭正楠出席《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。 張振朗、蔡潔出席《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。 傅嘉莉、張頴康出席《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。 馬貫東、劉佩玥出席《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。

三位準視后各有睇頭

楊茜堯、林夏薇及胡定欣是今次視后大熱門，楊茜堯就改以褲子上陣，露出單肩非常型格。林夏薇就以白色冰雪女王打扮出場，更穿上自家鑽飾品牌。至於胡定欣就以全金色的打扮現身，可算是全場最震撼觀眾眼球的一位。她接受大會訪問時，就打定輸數表示獎項要看天時地利人和，就算自己拿不到獎，自己以「小金人」打扮也可以好好擁抱自己。

楊茜堯、林夏薇手拖手現身《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地毯。

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