萬千星輝頒獎典禮2024｜紅地毯直擊！陳曉華陳楨怡側面誘惑撼陳懿德何泳芍

《萬千星輝頒獎典禮2024》今日在澳門舉行，頒獎禮開始之前，有份出席的藝人盛裝出席紅地毯。馮盈盈、梁敏巧、林秀怡的晚裝均是多層設計，而且非常「蓬鬆」又「大嚿」。馮盈盈過去一直是紅地毯的焦點，但今年她的打扮就比較失色，性感程度輸給陳懿德及何泳芍。
何泳芍波濤胸湧
何泳芍穿上吊帶白色晚裝，由於衣服的上圍設計令她看上去非常波濤胸湧，尤其是她下車時，成功營造出倒奶效果。至於上圍一向豐滿的陳懿德只是簡單的低胸裙已經成功突圍而出。
陳曉華陳楨怡真空上陣
今晚不少女星都選擇騷腿，而事前多次表示要拎「最佳衣著」的陳曉華及劉穎璇，陳曉華的打扮比劉穎璇更有睇頭，側面see through非常吸睛。陳楨怡的晚裝亦是用上差不多設計，同樣真空上陣。
不過，論驚喜的一定是剛剛18歲的鍾柔美，一襲黑色條子透視裙大曬線條美，重要位置都是靠黑色間條遮住，非常有新鮮感。
三位準視后各有睇頭
楊茜堯、林夏薇及胡定欣是今次視后大熱門，楊茜堯就改以褲子上陣，露出單肩非常型格。林夏薇就以白色冰雪女王打扮出場，更穿上自家鑽飾品牌。至於胡定欣就以全金色的打扮現身，可算是全場最震撼觀眾眼球的一位。她接受大會訪問時，就打定輸數表示獎項要看天時地利人和，就算自己拿不到獎，自己以「小金人」打扮也可以好好擁抱自己。