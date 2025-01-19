萬千星輝頒獎典禮2024｜胡定欣變「小金人」對視后打定輸數 林夏薇化身冰雪魔后

《萬千星輝頒獎典禮2024》今日在澳門舉行，頒獎禮開始之前，有份出席的藝人盛裝出席紅地毯。楊茜堯、林夏薇及胡定欣是今次視后大熱門，楊茜堯就改以褲子上陣，露出單肩非常型格。林夏薇就以白色冰雪女王打扮出場，更穿上自家鑽飾品牌。

二人手拖手入場，楊茜堯表示事前跟林夏薇沒有夾過，問到楊茜堯若羅子溢跟她一齊拎獎，會如何慶祝，沒想到她答是一齊買餸。她們又指誰人拎視后也會很開心，但最希望是《黑色月光》拎「最佳劇集」。