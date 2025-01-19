萬千星輝頒獎典禮2024｜胡定欣變「小金人」對視后打定輸數 林夏薇化身冰雪魔后

《萬千星輝頒獎典禮2024》今日在澳門舉行，頒獎禮開始之前，有份出席的藝人盛裝出席紅地毯。楊茜堯、林夏薇及胡定欣是今次視后大熱門，楊茜堯就改以褲子上陣，露出單肩非常型格。林夏薇就以白色冰雪女王打扮出場，更穿上自家鑽飾品牌。
二人手拖手入場，楊茜堯表示事前跟林夏薇沒有夾過，問到楊茜堯若羅子溢跟她一齊拎獎，會如何慶祝，沒想到她答是一齊買餸。她們又指誰人拎視后也會很開心，但最希望是《黑色月光》拎「最佳劇集」。
至於胡定欣就以全金色的打扮現身，可算是全場最震撼觀眾眼球的一位。她接受大會訪問時，似乎對視后就打定輸數。她說︰「獎項係天時地利人和，我先打扮成小金人，就算無獎拎都可以擁抱自己！」在旁的黎耀祥亦指胡定欣似足一個獎座。胡定欣憑《巾幗梟雄之懸崖》角逐視后，但其角色就不獲網民討好。
羅子溢楊茜堯盼夫妻檔攞獎
羅子溢與楊茜堯雙雙接受訪問，羅子溢表示信心一定有，但不會太看重輸贏，一齊平常心。楊茜堯坦言希望可以夫妻檔一齊攞獎：「今年我哋都有好嘅成績，可以一齊參與咁重要嘅盛事當然有期望，可以一起攞就perfect。」
羅子溢表示認同，相信是很值得紀念，楊茜堯如成真，可能會開心到喊，但她表示心態一直保持住志在參與。問到小朋友會否看電視見證他們獲獎，楊茜堯表示小朋友在那個時間已經入睡。