萬千星輝頒獎典禮2024｜蕭正楠改選男配照食白果 多位夫妻檔滑鐵爐

《萬千星輝頒獎典禮2024》有多對夫妻檔入圍角逐獎項，包括楊茜堯和羅子溢、蕭正楠和黃翠如以及王浩信和陳自瑤。事前不少人睇好楊茜堯、羅子溢、蕭正楠會有機會拎獎，就連楊茜堯和羅子溢亦很期待。然而，最後僅得楊茜堯憑《黑色月光》奪「大灣區我最喜愛TVB女主角」。

一直有指蕭正楠於《巾幗梟雄之懸崖》可以角逐視帝，但因為視帝競爭大，劇組改為他爭男配角，奈何最後竟然敗給《反黑英雄》林景程，而視帝就落在張振朗手上。有網民認為蕭正楠在此劇的角色挑戰非常大，變成男配角已經不公平，最後更連一個獎都沒有，認為大會欠蕭正楠一個交代。

《婚後事》值得有獎 至於羅子溢及陳自瑤主演的《婚後事》，網民認為此劇雖然後半部有些拖泥帶水，但拍攝手法及故事交代的方式亦比較創新，加上劇中多位演員表現很好，各有特色，羅子溢的演出更令人眼前一亮。全劇由開播以來都引起討論，甚至在「Google香港年度熱搜劇集」中，《婚後事》排第4位，僅次《黑色月光》，而《反黑英雄》只佔第5位。

楊茜堯羅子溢有北美獎項 有網民戥楊茜堯、羅子溢失獎大感難過，觀眾認為龔嘉欣在《企業強人》發揮不大，角色不及《黑色月光》的楊茜堯和林夏薇般有話題性。雖然兩公婆在《萬千星輝頒獎典禮2024》滑鐵盧，但早前北美觀眾選出心目中的視后、視帝，最終「北美TVB最佳男主角」由《婚後事》羅子溢勝出，而「北美TVB最佳女主角」則由《黑色月光》楊茜堯勝出，或許算是一點安慰。