萬千星輝頒獎典禮2024｜阮浩棕多謝緋聞女友何沛珈支持 陳曉華被問朱敏瀚即耍太極

《萬千星輝頒獎典禮2024》已在澳門圓滿結束，《異空感應》中的「兄妹檔」阮浩棕、陳曉華分別奪得「飛躍進步男藝員」及「飛躍進步女藝員」，兩人領過殊榮即在後台接受訪問。

阮浩棕打敗同樣躋身最後5強的黃庭鋒、張馳豪、孔德賢及陳浚霆，摘下「飛躍進步男藝員」令阮浩棕百感交集，事關入行11年終獲得首個演藝事業的肯定，並強忍淚水說：「特別頭八、九年，都低谷度過，今年終於獲得第一個認可，所以…冇辜負到自己一直以來嘅努力，同埋自己終於對得住嫲嫲（梁舜燕），一直以來對我嘅讚賞，所以好開心、好感動。」旁邊的陳曉華也被感染，未受訪已開始眼濕濕，接着她直認眼淺，表示剛才在台上領獎時成功忍到眼淚，可是當阮浩棕接她落台一刻，卻令陳曉華立即決堤，事關好開心可以拍住檔奪得「飛躍進步男藝員」及「飛躍進步女藝員」，此時她邊講邊喊，阮浩棕就認為獎項是屬於《異空感應》整個團隊。陳曉華好感激家人一直支持，當有記者問到會否跟緋聞男友朱敏瀚一同分享喜悅，她立即遊花園：「我屋企人都冇多謝呀，我都漏咗多謝經理人，我漏咗多謝好多人。」至於阮浩棕跟《東張西望》主持何沛珈被指拍拖，他談到何沛珈則說：「我會親口同佢講，因為佢都幫助我好多，多謝佢對我嘅支持。」