萬千星輝頒獎典禮2024｜阮浩棕奪男飛躍 哽咽多謝嫲嫲梁舜燕

「飛躍進步男藝員」最後5強有黃庭鋒、張馳豪、孔德賢、阮浩棕及陳浚霆，至於大熱門的林景程再次失落「男飛躍」，最後由黑馬阮浩棕奪得。阮浩棕難掩心情激動，他特別多謝曾勵珍給予機會及信心，並稱珍姐一直指他不夠自信，表示獎項成為最大的強心針，他會自信不會自滿。他亦多謝樂易玲打開門讓這位離家出走的人回來。

談到《異空感應》的王心慰時，他指對方是他的恩師及伯樂，他亦多謝此劇的台前幕後，而此時的陳曉華在台下眼濕濕。他哽咽說︰「我要多謝爸爸！多謝你一直用最嚴厲嘅眼光角度去看待我嘅角色，令我不斷進步，我好想可以獲得你認同。」他又多謝媽媽一直支持，並自認是「不成材的細佬」，多謝哥哥成為家中的支柱。

最後他非常感謝已故的祖母梁舜燕，他表示對方生前一直都讚賞他做得非常好，但自己一直沒有接受，認為自己不值。他說︰「到我今日獲得認可，但我聽唔到你聲音，我會繼續你嘅敬業樂業精神，令大家記得你上等人！」全場被阮浩棕的感言搞到眼濕濕。