萬千星輝頒獎典禮2024｜阮浩棕奪男飛躍 哽咽多謝嫲嫲梁舜燕

《萬千星輝頒獎典禮2024》今日在澳門舉行，由多位藝人載歌載舞為頒獎禮揭開序幕。今年司儀再次由新人擔正，找來正在上位的陳懿德孭飛。「飛躍進步男、女藝員」由李子雄、張耀揚頒發。
10強提名名單一覧 視帝視后/男女配角賽果持續更新
「飛躍進步男藝員」最後5強有黃庭鋒、張馳豪、孔德賢、阮浩棕及陳浚霆，至於大熱門的林景程再次失落「男飛躍」，最後由黑馬阮浩棕奪得。阮浩棕難掩心情激動，他特別多謝曾勵珍給予機會及信心，並稱珍姐一直指他不夠自信，表示獎項成為最大的強心針，他會自信不會自滿。他亦多謝樂易玲打開門讓這位離家出走的人回來。
談到《異空感應》的王心慰時，他指對方是他的恩師及伯樂，他亦多謝此劇的台前幕後，而此時的陳曉華在台下眼濕濕。他哽咽說︰「我要多謝爸爸！多謝你一直用最嚴厲嘅眼光角度去看待我嘅角色，令我不斷進步，我好想可以獲得你認同。」他又多謝媽媽一直支持，並自認是「不成材的細佬」，多謝哥哥成為家中的支柱。
最後他非常感謝已故的祖母梁舜燕，他表示對方生前一直都讚賞他做得非常好，但自己一直沒有接受，認為自己不值。他說︰「到我今日獲得認可，但我聽唔到你聲音，我會繼續你嘅敬業樂業精神，令大家記得你上等人！」全場被阮浩棕的感言搞到眼濕濕。
阮浩棕的祖母是香港已故首位電視女演員梁舜燕，父親阮惠源及已故二叔阮惠熊分別為前亞洲電視監製與麗的電視演員，姑母阮曼莉和兄長阮浩鋒也是演員。