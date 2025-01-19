萬千星輝頒獎典禮2024｜陳妙瑛離巢逾20年任頒獎嘉賓 網民大讚冇走樣

《萬千星輝頒獎典禮2024》今日在澳門隆重舉行，本年度的頒獎嘉賓甚有睇頭，除了90年代昔日「最佳螢幕情侶」溫兆倫和邵美琪外，還有2002年劇集《無頭東宮》的陳妙瑛與向海嵐，一對好拍檔相隔逾23年再於螢光幕罕有合體。

陳妙瑛參加1993年香港小姐雖然三甲不入，但卻獲TVB力捧成90年代人氣花旦，可惜她拍罷2002年播出的《無頭東宮》後卻開始淡出螢光幕，如今陳妙瑛相隔逾20年重返娘家，更聯同告別作的最佳拍檔向海嵐齊齊亮相今晚頒獎禮，並一口氣揭曉「馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目」、「馬來西亞最喜愛TVB劇集」、「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。