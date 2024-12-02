萬千星輝頒獎典禮2024｜陳自瑤傅嘉莉變喊包 胡定欣龔嘉欣眼濕濕講經歷

《萬千星輝頒獎典禮2024》今日公布入圍名單，大會宣布不同提名名單時，入圍「最佳女配角」的傅嘉前以及入圍「最佳女主角」的陳自瑤在分享感受時，哭成淚人，同樣入圍視后的胡定欣、龔嘉欣亦都眼濕濕講感受。 傅嘉前今年有憑《神耆小子》、《反黑英雄》入圍角逐女配角，她含淚多謝鍾澍佳及鄭則士，並稱一直都好俾心機去做好自己。她續指去年未有機會多謝佳導，哽咽指對方是她其中一位伯樂，並謂「問心，我有諗過好多樣嘢，諗過人生最想做咩？我都係覺得做戲，因為滿足感係代替唔到，自己更加希望可以繼續演戲！」她又特別多謝鄭則士，因為對方在片場會指導她，令她獲益良多。

陳自瑤心情激動 而入圍角逐「最佳女主角」的有朱晨麗、蔡潔、陳自瑤、張曦雯、胡定欣及龔嘉欣等等。陳自瑤分享感受時，在台上哭成淚人，表示自己早前拿了公司長期服務獎，「我20年終於企喺呢個界別度，所以攞唔攞獎都唔重要，今日對我嚟講已經好有意義。」她又感謝樂易玲及曾勵珍一直的支持，也很感謝鍾澍佳給了她一個很好的機會。她坦言《婚後事》對她來說很重要，亦都獻出了很多她的第一次。她稱知道自己的對手很強勁，所以在今日要好好多謝大家。

胡定欣一提《巾幗 4 》喊 其後再到胡定欣分享時，她亦不禁眼濕濕說︰「其實我都被大家影響到，搞到我心情都好凝重，自己呢20年都經歷過唔同階段……因為我都有讀訓練班，依家合作有好多新嘅同學仔，佢哋會話見到我都可以，對佢哋係一個好大鼓勵，其實唔係一個訓唔訓練班，任何人只要你努力……我覺得……我拍《巾幗4》係一個好好例子……我想同新嘅小妹妹講，你種嘅每一步種嘅種子係天會睇到，你哋嘅努力永遠唔會白廢。」 她續指自己曾獲得視后獎座，並不代表所有東西是理所當然，自己聽完這麼多人分享，最緊要在自己做的項目是得到甚麼，而自己最開心是可以挑戰自己，仍可以有一個腎上腺飆升的演出，是她最大得著。

龔嘉欣講明恨拎視后 龔嘉欣亦眼泛淚光稱2020年拿到獎項之後，自己缺乏信心，「唔知再點落去，好怕被觀眾話龔嘉欣做戲只得一套」。她稱跟《企業強人》監製合作早在10年前的《拳王》，她坦言有問監製是否自己做得很差，所以過去十年都沒有找她合作，後獲對方回覆就只是timing問題。 她又稱自己加入了無綫16年，認為作為一個演員除了過戲癮外，也要諗角色要帶出甚麼訊息給觀眾，「我所有獎都攞過啦！淨係呢個女主角獎攞唔到，好多年都攞唔到，唔知今年攞唔攞到，我都會繼續努力拉票，今日最開心可以見到好多前輩，特別係Kent哥，因為我當年拍《情越雙白線》時只得19、20歲……」今年張曦雯有3劇入圍，但視后仍屬胡定欣、林夏薇及楊茜堯之爭，龔嘉欣今年被視為黑馬。