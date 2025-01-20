萬千星輝頒獎典禮2024｜陳貝兒3奪女主持獎與Do姐汪明荃齊名 網民替朱凱婷不值

陳貝兒於《萬千星輝頒獎典禮2024》奪「最佳女主持」，她亦是第三次奪得該獎項，與她有份角逐該獎的有車婉婉、朱凱婷、吳幸美及麥美恩。有網民認為陳貝兒能夠獲獎只是因為拍攝《無窮之路》系列，並指她主持港姐比賽時，表現奇差，並替朱凱婷不值。

陳貝兒自2017年起屢獲「最佳節目主持」提名，無綫於2021年起將獎項分拆成「最佳男主持」及「最佳女主持」，她亦因為拍攝《無窮之路》系列於2021年、2023年獲頒「最佳女主持」，連埋今次，貝兒獲獎的次數已經與Do姐鄭裕玲、汪明荃及王祖藍睇齊。有網民質疑因為《無窮之路》是唱好國家系列節目，所以給予陳貝兒是無可厚非，但也有網民認為她每次拍攝《無窮之路》系列都要上山下海，更不時病倒仍要頂硬上，頒獎給她作為鼓勵是應該。

麥美恩未能冧莊朱凱婷失獎

事前不少網民認為今次獎項可能是由麥美恩冧莊或頒予表現向來穩打穩紮的朱凱婷身上。麥美恩去年於新加坡舉行的「2024亞洲影藝創意大獎」，憑《Mayanne小喇叭》勇奪冠「最佳娛樂節目主持」獎，她在台上以流利英語答謝公司和觀眾，加上麥美恩近年也是不少大騷及活動的司儀，表現不錯，所以看好她可以冧莊。

另外，朱凱婷憑出眾口才及轉數快，獲得觀眾肯定，而且她不但是《東張西望》的台柱，同時也是大騷及不同活動的司儀，表現大方又有壓台感，去年她更成為「奧運5朝元老」，因此網民認為朱凱婷非常值得擁有一個主持人獎項。