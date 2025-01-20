萬千星輝頒獎典禮2024｜體育組6年前解散今獲「專業精神獎」 網民︰玩嘢咩

該獎由韓毓霞及林嘉華擔任嘉賽，二人是「元祖級體育主持」。他們在台上分享TVB體育組的戰績，之後便邀請TVB體育組一眾台前幕後上台，包括總監李漢源、鍾志光、何振然等。

《萬千星輝頒獎典禮2024》賽果塵埃落定，網民對於部份獎項結果持不同意見，其中TVB體育組奪得「專業精神獎」就被指「玩嘢」。事關TVB體育組於2018年便解散，事隔6年才頒獎肯定他們的付出，網民認為無綫此舉非常「尊重」體育。

《體育世界》總監李漢源在台上致辭時說︰「喺過去40年從事體育工作，留心去做就變咗專業，我哋將啲經驗將佢做得最好。」他表示收到監製邀請來看騷，事前不知道會領獎。他說︰「我冇諗過體育組會有機會，喺呢個環境之下攞獎。體育嚟講比較少人留意，但喺每一段時間，佢係會攞到好多人心。喺呢個環境之下，由（林）嘉華開始，到呢個時間都係交俾年輕人去做，我期望體育大家嘅向往，尊重體育，我哋繼續為體育去增光。」

播放38年的《體育世界》於2018年「大結局」，當時有報道指無綫電視解散體育組30名員工，只餘5人，他們將撥入新聞組。李漢源亦因為體育組結束，而提早退休。負責主持該節目的韓毓霞被投閒置散，雖獲安排拍劇，但她有感自己非演員出身，故於2020年結束跟TVB 36 年的賓主關係。此外，因為TVB裁減體育組資源，「TVB體育台」亦宣告停播。

現時無綫僅得一個體育節目《J Sport》，由鄭衍峰、何振然、何泳芍、曾文心等擔任主持，逢周六晚上10時30分至11時於翡翠台播出。