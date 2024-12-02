萬千星輝頒獎典禮2024｜黃建東相隔2年再角逐男飛躍 瘦30幾磅盼挑戰不同角色

《萬千星輝頒獎典禮2024》今日公布入圍名單，《飛躍進步男/女藝員》競爭相當激烈。男飛躍共有28名候選人，而女飛躍更高達39人。｜黃建東相隔2年再角逐男飛躍，他在台上致辭時自嘲可能是年紀最大的一個入圍人士。觀看整個名單，黃建東與許文軒以43歲之齡成為最年長去角逐該獎，其次是40歲的林景程。林景程兩度獲男飛躍及男配角提名，今年他同樣冧莊角逐該兩個獎項。

黃建東在台上逐一多謝過去幫助過他的人，並提到自己是因為拍《福祿壽訓練學院》決定減肥，希望讓大家可以見到他的轉變。他又稱自己會好好鍛練演技，自己會好好努力。事後他接受訪問表示2022年工作量非常多，所以信心很大，至於今年的工作雖不及2022年的多，但對獎項仍抱有信心，希望可以打入10強出席頒獎禮。

黃建東在台上逐一多謝幫過他的人。

自己一直尋求進步

提到他在台上表示會好好鍛練演技，似是想在戲劇上作進一步發展，他笑言參加《全能司儀選拔大賽2022》時，已被人取了一個花名叫「搲撈王」，自己當然是希望2025年能主持綜藝節目、做大騷的司儀、拍劇，有更多不同角色嘗試。他表示不停爭取不同工作機會，是希望可以磨練自己的技巧，不停進步。

他說︰「其實最重要係做好自己，我最想係進步，因為去到依家做咗十幾年，技巧係好緊要，無論係主持技巧、演戲技巧都好緊要，自己一定要進步！呢個好緊要！」