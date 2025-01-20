萬千星輝頒獎典禮2024｜龔嘉欣與父母關係疏離 為珍姐獨身5年成好演員

龔嘉欣憑《企業強人》於《萬千星輝頒獎典禮2024》奪得「最佳女主角」，她在台上台下都表現激動，入行17年的她終於成為視后。龔嘉欣過去多次獲獎時，亦會提及她沒有家人一事，今次她除了多謝珍姐煮飯給她外，亦特別多謝陳凱琳、鄭嘉穎一家，表示「我冇屋企人喺身邊，但係你哋當我屋企人，逢親大時大節一定會邀請我去你屋企食飯。」

龔嘉欣的母親早年被傳媒爆出再婚後育有一子，在內地生活富裕，但濫用香港社會福利。龔嘉欣被傳媒問及母親的情況，才談及自己的身世。她表示跟父母關係非常疏離，透露父母在其小時候已經分開，由爺爺嫲嫲照顧成長。她坦言跟母親近乎20年沒有聯絡，只知道對方的生活快樂，所以不會打擾她。龔嘉欣亦曾透露過家中有三兄妹，自己排第二，哥哥大她一年。

龔嘉欣在14歲時開始做model，於17歲時便擔任過有線財經資訊台、體育台、世界盃等節目主持。在19歲那年因參與無綫劇集《盛裝舞步愛作戰》，其亮眼表現被TVB看中，正式簽約做「親生女」。由於家庭原因，令她一直好想結婚有人依靠，所以入行初期多次因為拍拖而錯過不少工作機會。

其後因被男友家暴，但為了不想孤單而選擇原諒對方，但最後都是分手收場，亦因為這段經歷令她對愛情有不同睇法，並答應珍姐獨身5年，洗心革面專心工作，暫時不再拍拖，專心發展事業。