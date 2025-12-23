萬千星輝頒獎典禮2025｜丁子朗計劃街市送蔥拉票 何廣沛不介意演剃頭角色

丁子朗和何廣沛今日（23日）現身電視城為下月即將舉行的《萬千星輝頒獎典禮 2025》拉票，二人分別憑《新聞女王2》和《俠醫》入圍最佳男配角十強。何廣沛接受訪問表示：「我記得一個月前好多人同我講，今年我會遇到一個好勁嘅對手，就係叫丁子朗，大家都係演斯文敗類同埋戴眼鏡嘅角色，但係最後我輸咗啦！我喺《金式森林》嘅角色連十強都入唔到。」何廣沛續說丁子朗演繹壞人的角色比起自己更勝一籌。

丁子朗第一次入圍男配角十強

對於這次成功入圍最佳男配角十強，丁子朗表示：「入圍其他九位嘅都係前輩，我第一次入圍男配角十強，但係都要對自己有信心，《俠醫》對於丁子朗係事業嘅轉捩點。」丁子朗分享曾經在社交網看到網民留言表示：「我覺得你做得好好，但係我都會投返比何廣沛，因為佢靚仔過你！」講到是否有計劃去拉票，丁子朗說：「我有諗過喺街市凍晒所有蔥，等啲人買完餸就送一條蔥俾佢，叫佢投票，呢一個係最聰明嘅方法。」

提到何廣沛在劇集《新聞女王2》有很大的突破，他指自己不介意演剃頭的角色，並表示：「其實剃頭都用咗一個鐘時間，因為都要影張相俾監製睇究竟適唔適合角色。」何廣沛透露佘詩曼在片場當留意到他的妝容不符合角色的需要，佘詩曼則主動幫忙上妝：「佢不斷攞血漿喺我塊面度畫嚟畫去，多謝佢非常認真。」