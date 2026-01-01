萬千星輝頒獎典禮2025｜十強場刊照片曝光 佘詩曼陳豪企C位呼聲勁高

大會今日（1日）依照傳統，發布十個組別十強大會場刊照片，分別有「最佳男主角」（圖左起）羅子溢、陳展鵬、林保怡、黃宗澤、陳豪、馬國明、郭晉安、陳山聰、張振朗、周嘉洛；「最佳女主角」（圖左起）吳若希、蔡潔、李施嬅、宣萱、佘詩曼、張曦雯、陳煒、劉佩玥、陳曉華、傅嘉莉；「最佳男配角」（前排左）羅子溢、姜大衞、（後排左起）徐榮、鄧智堅、丁子朗、何廣沛、朱敏瀚、吳業坤、羅天宇、林子善；「最佳女配角」（圖左起）蔣祖曼、郭柏妍、賴慰玲、王敏奕、高海寧、劉佩玥、劉穎鏇、龔慈恩、吳若希、陳自瑤；「最佳男主持」（前排左）林盛斌、錢嘉樂、（後排左起）C君、許文軒、陸浩明、洪永城、區永權、森美、鄭衍峰、梁思浩；「最佳女主持」（圖左起）何沛珈、陳庭欣、黎芷珊、朱凱婷、汪明荃、陳貝兒、麥美恩、車婉婉、陳懿德、戴祖儀；「飛躍進步男藝員」（圖左起）林正峰、何晉樂、涂毓麟、陳浚霆、冼靖峰、張馳豪、吳業坤、黃庭鋒、馮皓揚、曾展望；「飛躍進步女藝員」（圖左起）李芷晴、倪嘉雯、梁凱晴、關嘉敏、戴祖儀、何沛珈、陳楨怡、葉蒨文、王嘉慧、林秀怡；「最佳男新人」（圖左起）曾錦燊、劉洋、林智樂、馮皓揚、何晉樂；及「最佳女新人」（圖右起）莊子璇、詹天文、陳若思、倪嘉雯、姚焯菲。

太太楊茜堯突入直播間公開力撐羅子溢

為了拉票，各路十強藝人在過去一個月可謂出盡法寶。當中最有心思而又最團結的，非《金式森林》演員莫屬。劇中演員陳曉華、羅子溢、何廣沛及陳浚霆早前趁冬至前夕、齊齊開Live為劇集及個人提名拉票；期間，子溢太太楊茜堯「突襲」直播間公開力撐老公，除坦言自己是《金式森林》粉絲，更揚言：「我年年都係投畀老公，唔只係今年。」子溢聞言全程笑不攏嘴。除了開直播，一眾演員還落力拍攝「拉票片」，「開Live四人組」與莊子璇先後還原近期網上爆Hit的撒嬌動作，可愛得來相當爆笑。

除了《金式森林》，去年憑綜藝節目《女神配對計劃》人氣急升、並雙雙入圍2025年飛躍獎十強的葉蒨文及曾展望，則分別創意大爆發拍攝「真‧飛躍」片及「細眼變大眼」片，啜核的構思，再配以二人逗趣的表情包及互動，成功引起不少關注。