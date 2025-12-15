萬千星輝頒獎典禮2025｜李佳芯10強不入被Foul出局 佘詩曼宣萱爭視后

《萬千星輝頒獎典禮 2025》今日(15日)公布10強名單記者會。已離巢的李佳芯早前憑劇集《麻雀樂園》有份入圍最佳女主角，成為網民關注的話題之一。今日公布的10強名單李佳芯已經被Foul出局，無緣與大熱的佘詩曼和宣萱爭視后寶座。另外早前憑劇集《戀上西沙》主題曲《最動人一次》提名最佳電視歌曲獎的炎明熹亦無緣躋身10強。

林保怡相隔13年回巢TVB爭視帝 除了觀眾關注的視后獎項，視帝的競爭也相當激烈，最近宣布離巢TVB的郭晉安憑劇集《金式森林》與同劇的羅子溢對撼。黃宗澤憑劇集《新聞女王2》飾演古肇華一角，被觀眾大讚奸到出汁而成為大熱人選。最大焦點之一林保怡相隔13年回巢TVB演出《刑偵12》反應非常好，成功躋身10強爭視帝，觀眾也相當關注林保怡會否現身出席頒獎典禮。 TVB每一年都會栽培新人，讓旗下藝人們能夠參與更多的演出。今年最佳女新人的入圍者分別有：陳若思、莊子璇、倪嘉雯、姚焯菲和詹天文。另外最佳男新人的入圍者分別有：馮皓揚、何晉樂、林智樂、劉洋和曾錦燊。

《萬千星輝頒獎典禮2025》各獎項十強完整名單

最佳劇集

《奔跑吧！勇敢的女人們》、《痞子無間道》、《奪命提示》、《刑偵12》、《執法者們》、《麻雀樂團》、《俠醫》、《巨塔之后》、《金式森林》、《新聞女王2》 最佳男主角

周嘉洛《痞子無間道》、陳山聰《奪命提示》、張振朗《奪命提示》、林保怡《刑偵12》、馬國明《執法者們》、陳豪《俠醫》、陳展鵬《巨塔之后》、郭晉安《金式森林》、羅子溢《金式森林》、黃宗澤《新聞女王2》 最佳女主角

吳若希《奔跑吧！勇敢的女人們》、劉佩玥《奪命提示》、傅嘉莉《刑偵12》、蔡潔《執法者們》、張曦雯《俠醫》、宣萱《巨塔之后》、陳煒《巨塔之后》、陳曉華《金式森林》、佘詩曼《新聞女王2》、李施嬅《新聞女王2》 最佳男配角

朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人們》、林子善《奪命提示》、羅子溢《執法者們》、姜大衛《麻雀樂團》、丁子朗《俠醫》、徐榮《金式森林》、羅天宇《金式森林》、鄧智堅《新聞女王2》、何廣沛《新聞女王2》、吳業坤《新聞女王2》 最佳女配角

賴慰玲《奔跑吧！勇敢的女人們》、劉穎鏇《奪命提示》、陳自瑤《刑偵12》、郭柏妍《麻雀樂團》、劉佩玥《俠醫》、吳若希《巨塔之后》、高海寧《新聞女王2》、王敏奕《新聞女王2》、蔣祖曼《新聞女王2》、龔慈恩《新聞女王2》 飛躍進步男藝員

陳浚霆、張馳豪、馮皓揚、何晉樂、林正峰、吳業坤、冼靖峰、涂毓麟、曾展望、黃庭鋒 飛躍進步女藝員

陳楨怡、何沛珈、關嘉敏、林秀怡、李芷晴、梁凱晴、倪嘉雯、戴祖儀、王嘉慧、葉蒨文 大灣區最喜愛TVB劇集

《愛‧回家之開心速遞》、《奔跑吧！勇敢的女人們》、《痞子無間道》、《奪命提示》、《刑偵12》、《執法者們》、《俠醫》、《巨塔之后》、《金式森林》、《新聞女王2》 大灣區最喜愛TVB男主角

周嘉洛《痞子無間道》、陳山聰《奪命提示》、張振朗《奪命提示》、林保怡《刑偵12》、馬國明《執法者們》、陳豪《俠醫》、陳展鵬《巨塔之后》、郭晉安《金式森林》、羅子溢《金式森林》、黃宗澤《新聞女王2》 大灣區最喜愛TVB女主角

吳若希《奔跑吧！勇敢的女人們》、劉佩玥《奪命提示》、蔡潔《執法者們》、傅嘉莉《刑偵12》、張曦雯《俠醫》、宣萱《巨塔之后》、陳煒《巨塔之后》、陳曉華《金式森林》、佘詩曼《新聞女王2》、李施嬅《新聞女王2》 大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目

《大師兄感謝祭》、《萬千星輝頒獎典禮2024》、《友乜唔講得》、《江湖見》、《一日打工限定》、《女神配對計劃》、《聲秀》、《真相‧情‧尋》、《2025香港小姐競選決賽》、《萬千星輝賀台慶》 最佳電視歌曲

吳業坤《一切豁開》

林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾《我和我們》

Supper Moment《不想將你放下》

張與辰《日光之下》

古巨基《最好的信念》

詹天文《序章‧結局》

張馳豪《金式森林》

吳業坤《還剩一件未做的事》

詹天文《Seeds of truth》

戴祖儀《女神戀愛惱》 最佳女主持

陳貝兒、陳庭欣、陳懿德、車婉婉、朱凱婷、何沛珈、黎芷珊、麥美恩、戴祖儀、汪明荃 最佳男主持

區永權、鄭衍峰、C君、錢嘉樂、許文軒、洪永城、Bob林盛斌、森美、梁思浩、陸浩明 最佳資訊及專題節目

《東張西望》、《美食新聞報道》、《江湖見》、《香港系列之原味道》、《Grand住去利物浦》、《真相‧情‧尋》、《盲盒鐵路遊》、《空運世一》、《無窮之路V-智行無疆》、《帶阿姐看世界》 最佳綜藝節目

《中年好聲音3》、《直播靈接觸》、《今晚乜都拗》、《一日打工限定》、《女神配對計劃》、《聲秀》、《在我心中，你是獨一無二》、《剪裁魔法師2》、《攻你上大學》、《芷珊再約王嘉爾》