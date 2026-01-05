萬千星輝頒獎典禮2025｜林敏驄見Bob獎座一分為二狂笑 指羅毓儀帶林俊其睇首映禮

林敏驄昨日（4日）出席《萬千星輝頒獎禮2025》以《中年好聲音4》的蒙面人出場頒發「最佳電視歌曲」。林敏驄接受訪問表示：「唔知點解會嚟搵我頒獎，可能覺得我同三隻騎呢怪（動物）會有啲火花。」講到會否考慮拍TVB劇集，他表示：「有劇先啦！睇吓得唔得閒。」

林敏驄在後台訪問期間看到頒獎典禮直播畫面，當時林盛斌（Bob)奪「最佳男主持」 獎座一分為二，林敏驄笑言：「跌咗啊！阿Bob真係臭口。」提到曾志偉獲頒「萬千光輝榮譽傳奇」，林敏驄表示：「佢心地好，幫助好多人。」林敏驄續說曾志偉上任最大轉變就是找他拍TVB劇集，並表示：「其他人20年前都知道我係掂，但係人哋會唔會俾機會我，可能又會考慮。」

《下流上車族》劇組保持聯絡

談及有否在頒獎典禮中有否與《下流上車族》飾演他女兒的羅毓儀（Yuki）與郭柏妍碰面，林敏驄分享有見到郭柏妍，並透露劇組有演員群組會一直保持聯絡，會互相恭喜祝福。至於有否見過羅毓儀男友林俊其，他說：「有啊！已經見咗家長啦！一齊嚟睇首映禮。」

講到與伍姑娘去年九月出席電影《觸電》首映禮受訪片段備受關注，林敏驄笑言：「伍姑娘又可以答到嘴，又玩得，大家都好熟，好多人都話佢戲份唔夠多。」林敏驄透露導演指伍姑娘與他演夫妻非常自然。