萬千星輝頒獎典禮2025｜林盛斌整爛道具獎惹含金量非議 無綫有回應

《萬千星輝頒獎禮2025》昨晚圓滿結束，其中林盛斌（Bob)以大熱姿態奪「最佳男主持」，他在台上逐一多謝台前幕後，又多謝自己的子女，Bob邊講邊拿獎項敲擊枱面，相當肉緊，最終獎項即時爛開一分為二，相當爆笑。
Bob在後台接受訪問時，笑謂自己功力太深厚，「我喺舞台上面攞獎，即刻將佢粉碎，我頭先喺台上真係好亢奮。由台下行上去已經覺得好夢幻。最後嗰吓我諗住好有型，點知就拍一聲。」幸好整爛的只是道具，Bob謂：「遲啲會有個真獎補返，到時會用保險箱鑲住，連小朋友都唔畀掂。」
補發刻名真獎座
網民質疑是鍍金獎座，驚訝發現內裡只是塑膠，引來網民討論獎座的「含金量」。有網民亦指出如果真的足金獎座，無綫難將全部獎座帶入境，一眾得獎者亦隨時觸犯海關條例，估計情況跟港姐后冠一樣，完了活動擇日再取。
無綫企業傳訊部就獎座一事回覆傳媒查詢時表示：「基於現場保安及安全等因素的考量，無綫一向在處理含有純金、鑽飾或寶石等貴重物料製成的獎項頒贈儀式時，部分情況下會採用仿製品作為頒獎時使用。其後，公司會將得獎者姓名鑄刻於真品上，並於完成製作後正式送交得獎者。 昨晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中，得獎者所獲頒的獎座均為臨時仿製品，主要用於現場拍攝及拍照等用途。其後，所有得獎者將會各自收到刻有其姓名的真品獎座，以作正式留念。」