萬千星輝頒獎典禮2025｜林盛斌整爛道具獎惹含金量非議 無綫有回應

《萬千星輝頒獎禮2025》昨晚圓滿結束，其中林盛斌（Bob)以大熱姿態奪「最佳男主持」，他在台上逐一多謝台前幕後，又多謝自己的子女，Bob邊講邊拿獎項敲擊枱面，相當肉緊，最終獎項即時爛開一分為二，相當爆笑。

Bob在後台接受訪問時，笑謂自己功力太深厚，「我喺舞台上面攞獎，即刻將佢粉碎，我頭先喺台上真係好亢奮。由台下行上去已經覺得好夢幻。最後嗰吓我諗住好有型，點知就拍一聲。」幸好整爛的只是道具，Bob謂：「遲啲會有個真獎補返，到時會用保險箱鑲住，連小朋友都唔畀掂。」