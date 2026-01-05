萬千星輝頒獎典禮2025｜苗僑偉撐曾志偉繼續效力TVB 準備好隨時拍劇

苗僑偉(三哥)昨日（4日）出席《萬千星輝頒獎禮2025》擔任頒獎嘉賓頒發最男主角獎項，得獎者是與他合作無間的黃宗澤(Bosco)。三哥接受訪問表示頒獎給Bosco感覺非常奇妙，並表示：「Bosco係我20年前返嚟TVB就一直開始合作拍劇，拍咗都唔知幾多套。真係睇住佢大，除咗佢感動之外，我都好感動。」他笑言Bosco一向嘴甜深受三嫂喜愛。被問到Bosco有否帶女朋友見過三嫂，他直言：「以前係有㗎！不過近年冇帶過。」

未收到通知出席謝票活動 講到有份演出的電影《尋秦記》票房非常理想，三哥指《尋秦記》一上映就破紀錄，在內地也有相當不錯的票房成績，非常恭喜古天樂。他續說《尋秦記》是香港人的回憶和一份情懷，希望觀眾會繼續支持。至於會否現身戲院謝票，他回應暫時未收到通知。談及是否有意拍TVB劇集，他幽默表示：「隨時都得，我都等緊。」

提到曾志偉獲頒「萬千光輝榮譽傳奇」，三哥笑言：「嗰個大獎係叫佢榮休？唔係，其實係佢會有更多發展空間。」談及曾志偉會轉顧問的形式繼續效力TVB，他回應：「佢喺TVB影響力都唔細，轉做顧問我覺得好正常，多個腦可以諗多啲嘢，娛樂圈會百花齊放，諗更多好嘅新節目出嚟呈現俾觀眾。」