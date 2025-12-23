萬千星輝頒獎典禮2025｜蔣祖曼望佘詩曼贏視后送香吻 王敏奕回應母親與郭富城開畫展

王敏奕和蔣祖曼今日（23日）現身電視城為下月即將舉行的《萬千星輝頒獎典禮 2025》拉票，二人分別憑《新聞女王2》入圍最佳女配角十強。蔣祖曼接受訪問表示對自己非常有信心，亦非常滿意自己的表現。提到在《新聞女王2》與佘詩曼演對手戲深受網民喜愛，蔣祖曼笑言希望佘詩曼今次能贏得視后殊榮，並表示：「到時可以得到佢一個親吻。」

王敏奕母親與郭富城一起開畫展

王敏奕透露已經挑選好戰衣參加頒獎典禮，她指今次不會以性感裝束上陣，會選擇一切從簡。提到上年曾奪得最佳衣著獎項，今次是否會以冧莊為目標，王敏奕表示：「完全冇壓力，贏咗一次就唔會再諗，最緊要舒服為主。」

被問到母親日前與郭富城一起開畫展，王敏奕透露母親性格比較低調，指母親純粹為興趣去開畫展，她說：「媽咪跟一個老師一齊去學畫畫，老師亦都有好多學生，大家一齊去參加畫展。」