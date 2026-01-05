萬千星輝頒獎典禮2025｜郭可盈指當年競爭太激烈無緣贏視后 林文龍考慮過自資開戲

林文龍和郭可盈昨日（4日）在《萬千星輝頒獎禮2025》擔任頒獎嘉賓頒發視后，佘詩曼（阿佘）憑《新聞女王2》成功獲得殊榮。林文龍接受訪問表示：「頒獎俾佢（阿佘）當然好開心，大家都係認識於微時。」林文龍憶起當年與阿佘拍過旅遊特輯，並透露阿佘曾經向他表示：「嗰一次拍辛苦到，我以後都唔會再拍旅遊特輯。」
被問到拍攝的辛酸，林文龍表示：「差唔多30年，嗰陣時要自己起身整頭，特別女仔要整理，阿佘嗰一次冇帶風筒，就敲我房門借風筒，天光拍到天黑，拍出嚟好似好享受，但係其實好趕，我記得當時喺去韓國。」
希望女兒以學業為重
郭可盈曾經多次入圍「最佳女主角」，她表示：「當年嘅競爭更加激烈，今日可以換轉一個身份去感受呢一樣嘢。」講到當年被譽為四大花旦是唯一沒有奪得過視后寶藏，是否會覺得遺憾，她說：「當時都好想去得到一啲鼓勵，但係人越長大經歷得多，已經冇咁睇重，拍到好嘅劇，觀眾會記得已經得到肯定，人生階段我已經攞咗最好嘅獎。」郭可盈透露在疫情期間曾收到邀約接洽拍劇，希望能夠遇到好劇本和好角色。林文龍則表示曾經有打算自資開戲，不過會牽涉的事情太多，不單止是金錢。
被問到女兒林天若（Tania）是否有興趣加入娛樂圈，郭可盈說：「佢都仲係求學階段，最緊要讀書，如果係興趣就冇乜所謂。」至於女兒會否考慮做模特兒，郭可盈透露女兒曾在新加坡被星探發現，不過希望她先以學業為重。