萬千星輝頒獎典禮2025｜郭可盈指當年競爭太激烈無緣贏視后 林文龍考慮過自資開戲

林文龍和郭可盈昨日（4日）在《萬千星輝頒獎禮2025》擔任頒獎嘉賓頒發視后，佘詩曼（阿佘）憑《新聞女王2》成功獲得殊榮。林文龍接受訪問表示：「頒獎俾佢（阿佘）當然好開心，大家都係認識於微時。」林文龍憶起當年與阿佘拍過旅遊特輯，並透露阿佘曾經向他表示：「嗰一次拍辛苦到，我以後都唔會再拍旅遊特輯。」

被問到拍攝的辛酸，林文龍表示：「差唔多30年，嗰陣時要自己起身整頭，特別女仔要整理，阿佘嗰一次冇帶風筒，就敲我房門借風筒，天光拍到天黑，拍出嚟好似好享受，但係其實好趕，我記得當時喺去韓國。」