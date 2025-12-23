萬千星輝頒獎典禮2025｜鄧智堅聞鍾澍佳有意開拍《新聞女王》電影版

龔慈恩和鄧智堅今日（23日）現身電視城為下月即將舉行的《萬千星輝頒獎典禮 2025》拉票，二人分別憑《新聞女王2》入圍最佳男女配角十強。被視為今年大熱人選的龔慈恩接受訪問表示：「我真係一個女配角，其實有好多女主角都有被提名，佢哋有好多方面都好好，我能夠參與《新聞女王2》已經好感恩，希望觀眾可以投票！」龔慈恩透露會與鄧智堅互相投票支持對方。

講到鄧智堅在《新聞女王2》演繹的角色非常喜歡飲奶茶，是否會以拍奶茶廣告為目標，鄧智堅笑言：「真係欠我一個奶茶嘅廣告，同埋欠一套我同龔慈恩嘅前傳，如果可以一齊拍廣告，就開心啦！」提到早前網上流傳一張鄧智堅披着奶茶造型外套的照片，鄧智堅表示：「其實真係幾好笑，都係來自網民對角色嘅喜愛，其實最鍾意飲奶茶嘅人係龔慈恩。」

願意參與《新聞女王》電影版

至於較早前袁富華接受訪問指監製鍾澍佳透露有意開拍《新聞女王》電影版，鄧智堅表示：「未知呀！希望會有，其實拍《新聞女王》嗰陣都有聽過有機會開電影版，一直可能籌備緊，我認為係有難度嘅，因為要將劇集變成電影，我相信中監製係有機會創作到，如果真係落實拍得成，當然非常願意參與！」

談及近年電影市道低迷，有指開拍電影會有難度，他直言：「其實世界各地都係唔容易，我哋更應該好似劇中嘅角色堅守崗位，總會有條路可以行出嚟。」龔慈恩則表示：「好彩我哋都遇到好鍾意嘅職業，一定會堅持堅守落去。」