萬千星輝頒獎禮2025｜佘詩曼4度封后 黃宗澤終奪視帝

《萬千星輝頒獎禮2025》的「最佳女主角」由佘詩曼憑《新聞女王2》的「文慧心」一角奪得，成就阿佘4度封后。阿佘喊住拎獎，表示自己上一次拎獎覺得是佘詩曼，但今次是「文慧心」拎，因為自己已成為「文慧心」，所以她很想說︰「我好鍾意你呀，文慧心！」她坦言開心到爆。

她表示演續集的感覺很好，因為大家都很熱血、想進步，很感謝整成個團隊。期間她一度「Man姐」上身著現場工作人員不要圈她。她亦多謝經理人們，並感激媽媽堅強、樂觀去面對她的情況，多謝弟弟照顧媽媽，讓她任性去追尋夢想。她表示歷史是由人創造，相信在座的人只要不要放棄，大家都可以成為下一個歷史。她向鍾澍佳大喊「我哋一齊創造下一個歷史！」

「最佳男主角」由黃宗澤(Bosco)憑《新聞女王2》獲得，亦是他入行以來首個視帝獎座。苗橋偉頒獎給他時說︰「大個仔呀！睇住你大呀！」Bosco喊住表示以為拿了「大灣區」視帝之後，不能再上台，所以連許濤主席也沒有多謝。他哭住說自己是一個幸運的人，出道以來都預到很多很好的前輩，大家一直都很錫他，自言是個百厭星，很多謝樂小姐、珍姐的教導，指她們不時鬧他，但知道都是為他好。他多謝佳導以及邵氏的同事不停幫他拉票。他邊抹眼淚邊說多謝，又特別多謝三嫂戚美珍不時煲湯給他。

《新聞女王2》亦以大熱門姿態奪得「最佳劇集」，全晚包辦9個大獎項，成為大贏家。