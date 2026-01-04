萬千星輝頒獎禮2025｜張曦雯露堅挺半球撼陳自瑤 林保怡現身爭視帝

《萬千星輝頒獎禮2025》於澳門上葡京綜合度假村盛大舉行，紅地毯於下午5時30分舉行，由大會4位司儀率先登場，自稱回復單身的何沛珈以露臍裝示人，接著有《女神配對計劃》的曾展望、葉蒨文，關嘉敏及李芷晴。曾展望、葉蒨文打扮不過不失，李芷晴的低胸晚裝令其豐滿的上圍非常突出，但關嘉敏就出奇招，以全身白色喱士造型出現。雖然她穿上褲子出場，但當她轉身簽名時，白色T-back盡現眼前。不過，她配埋白色帽子之後，遠看像穿上傳統服裝的越南姑娘。

佘詩曼霍軸出場 佘詩曼、黃宗澤(Bosco)壓軸出場，阿佘一出場，她的fans舉牌大叫，叫聲響徹整個會場。Bosco就穿上大蝴結白恤衫登場，配上印有像海草圖案的外奪。未知Bosco是否因為見到林保怡出現而打定輸數，在紅地毯上表示今日到場是為了支持阿佘及享服今晚這個派對照。

林保怡驚喜現身 林保怡與李施嬅一齊出現，林保怡憑《刑偵12》精湛演技入圍角逐視帝寶座，而《新聞女王2》播出以來，一直未現身宣傳的李施嬅終於現身，她與阿佘雙雙入圍角逐視后獎項。 汪明荃則在周嘉洛陪伴下出場，以一身露肩晚裝示人，打扮高貴，周嘉洛表示自己非常榮幸可以跟阿姐一齊行紅地毯。

蔣祖曼延續「Diana」味道 去年獲得「最佳衣著女藝人」的王敏奕，以一身閃閃吊帶裙上陣，打扮乾淨俐落，仙氣逼人。她與吳業坤以《新聞女王2》的CP陣容出場，獲得不少fans大叫。同樣是《新聞女王2》成員的還有蔣祖曼、何廣沛，蔣祖曼以黑色露肩裝配黑色西褲上陣，延續劇中「Diana」的味道。 至於今年大熱門劇集《金式森林》，由羅子溢、陳曉華以全黑造型示人，當他們出場時，有男fans不停大叫陳曉華的名字。羅子溢笑言如果獲獎，會跟老婆食餐好。

張曦雯露堅挺半球威到盡 過去高海寧都是紅地毯焦點，雖然她已經封胸，但她仍會大派福利，今年穿上露背晚裝，盡show白滑背脊。不過，張曦雯(Kelly)跟陳豪出場時，Kelly一身性感打扮，威盡紅地毯！不但中門大開，更以大露背示人，直播畫面見到Kelly真空上陣，堅挺的半球任睇唔嬲！她在紅地毯表示是造型師為她打造的造型，自己一直恨拎「最佳衣著女藝人」。

朱敏瀚任摸唔嬲 陳自瑤以黑色晚裝出場，她心口位置出現一個養眼三角，令她豐滿南半球盡現人前，只要稍有不慎便會露點收場。紅地毯司儀潘盈慧亦大讚Yoyo從不令人失望，Yoyo表示要尊重場合，並稱自己沒有特別節食。與Yoyo一齊出場的龔嘉欣盡管力騷美腿，但焦點全落在Yoyo身上。 朱敏瀚在紅地毯上表示希望大家可以投他一票， 講明恨拎「最佳衣著男藝人」，更許下承諾如自己獲獎，會讓大家任摸唔嬲。至於戴祖儀就谷盡上圍，再配上黑絲大騷美腿。

鍾柔美無影 《聲夢傳奇》的詹天文、姚焯菲、冼靖峰、何晉樂一齊行紅地毯，但不見鍾柔美的影踪。姚焯菲、詹天文以一黑一白造型出場，打扮青春可愛，二人一同爭奪「最佳女新人」，詹天文更有兩首歌曲入圍角逐「最佳電視歌曲」。四人分別獲不同提名，而鍾柔美就沒有任何提名。 冼靖峰與何晉樂獲提名「飛躍進步男藝員 」，何晉樂同時獲「最佳男新人」提名。

