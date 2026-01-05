萬千星輝頒獎禮2025｜曾志偉獲頒「萬千光輝榮譽傳奇」自覺江郎才盡要退下火線

《萬千星輝頒獎禮2025》特別增設「萬千光輝榮譽傳奇」予曾志偉，大會播出影片回顧曾志偉的演藝事業，逐一數出他的威水史。當曾志偉上台時，全場站立為他鼓掌。最後由主席許濤邀請譚詠麟(阿倫)出來頒發獎項。

志偉指曾問阿倫會否出席，但阿倫卻說謊稱自己外遊，阿倫續說︰「喺我認識朋友入面，佢係最唔守時嗰個！」指要約志偉像輪街症一樣，更稱他常說「轉個彎就到」，但對方的彎是「大亞灣」，意指他很久都沒有出現。 之後他透露當時志偉回無綫時，他亦感好奇，沒想到志偉向他說「唔知點解TVB好似我初戀情人，一定要返嚟幫佢。」而志偉更會8點前回到電視城，亦憑他的堅毅不屈精神，打造得有聲有色。

志偉接過獎項之後說︰「好多謝大家！好想同大家同事講聲可以坐低，好多謝大家尊重。」他稱今次公司新增的獎項非常特別，最特別是「奇」字，最奇是自己5年前會答應回來做總經理，自己跟朋友研究過電視是一個夕陽行業，唔做唔輸，有朋友叮囑他不要衰收尾，但他覺得自己入行50幾年，自己的所見、所聞、所做，很希望可以跟同業分享，自己走均全世界，也找不到像TVB的電視台，有超過8成電視觀眾在看，TVB不但提供娛樂，更肩負社會責任。

他再逐一數出無綫的皇牌綜藝節目，他說︰「呢啲種種都係想同社會去連接、去俾正能量大家，希望大家喺香港收到正能量訊息，呢個係TVB要做嘅嘢，係同事肩負嘅責任。過去5年得到大家支持，節目得到大家喜歡，我感到歡欣，來到今日，我覺得自己江郎才盡，亦係時候要卸任落嚟，讓年青一輩繼續去行。喺呢個場合，可以拎到呢個獎，我係需要喺呢個職位退落嚟。」 他多謝過去5年和他並肩作戰的同事，並多謝做了十多年、廿多年默默耕耘的藝員同事，因為有他們才有TVB，提供不同娛樂予觀眾，最後多謝每一位香港觀眾，希望大家可以繼續支持TVB。