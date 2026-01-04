萬千星輝頒獎禮2025｜葉蒨文奪女飛躍 吳業坤喊爆拎男飛躍

《萬千星輝頒獎禮2025》於澳門上葡京綜合度假村盛大舉行，「飛躍進步女藝員」由米雪及陳松伶頒發，二人宣布入行近10年的葉蒨文(Sophie)獲得，Sophie表示入行9年不是短的時間，很開心可以陪伴大家成長，她特別多謝《女神配對計劃》，開心節目令她多了不少女fans，她亦不忘多謝男友GM及GM媽咪。她說︰「今年我入行第10年，10年唔係短時間，追求高度同獎項唔係我最響往，盡力而為，享受過程係最重要，好多謝大家俾呢個獎我，我會做好呢份工，相信一團火去打動觀眾係最重要。」

「飛躍進步男藝員」由吳業坤奪得，當宣布候選名單時，他已經緊張得不知如何是好，當宣布他的名字時，他在台下激動得一時反應不來。他上台時一度激動得不知如何是好，他說︰「呢程車我都搭咗16年，兜兜轉轉終於拎到呢個獎，我好開心。多謝TVB，養足我咁多年！」他亦多謝無綫高層、太太，並稱「我今晚會飲多少少先！」之後他再多謝家人、台前幕後。他表示由《超級巨聲2》到現在，所有工作都成就了今日的他，並指每個人的際遇不同，但人生賽道沒有終點，只要爭氣一直行落去一定會看到大家想見到的風景。最後他說︰「以前大家聽到坤哥呢個名係搞笑、好低能，希望依家聽到坤哥會係專業同認真。」